Un dels temors a mesura queés que aquesttornés a ser tan desangelat com l'anterior, especialment des del moment en què el Govern va començar a imposar restriccions . I, efectivament, els dubtes entorn la celebració de trobades familiars, amb els riscos que comportaven, van emergir i moltes es van haver de limitar o, fins i tot, cancel·lar. Lessobre diferents aplicacions permeten fer hipòtesis de quin ha estat el comportament ciutadà i, pel que sembla, aquestes diades hi ha hagut més mobilitat i van estar més a prop de la normalitat anhelada que les anteriors.Una de les plataformes que ofereix aquesta informació per ser analitzada és, qui permet consultar la quantitat de trajectes que es van consultar a la seva aplicació de mapes, en funció del. No cedeix dades absolutes sobre aquestes, sinó només de relatives, en concret el percentatge de variació respecte les que hi va haver el 13 de gener de 2020, un dilluns previ a la pandèmia. Per tant, no és tan rellevant la xifra concreta d'un dia en qüestió (ja que la diferència respecte el 13 de gener es pot deure a un millor temps o al dia de la setmana), sinó a la diferència respecte el valor dels dies de Nadal del 2020 i el 2021.I les dades Apple apunten a una tendència molt dispar els dos anys. Ja les setmanes prèvies a Nadal,que l'any anterior, segurament a causa del nombre inferior de restriccions, però també a la percepció de millor situació de la pandèmia. La diferència s'ha atenuat últimament, però igualment segueix sent enorme, especialment amb, on el nombre de desplaçaments és ara molt elevat, quasi triplicant els del dia de referència en ocasions, mentre que el 2020 això no ocorria. Potser s'ha recuperat la confiança en aquest mitjà. I pel que fa als desplaçaments, també n'hi ha ara molts més que fa un any i, per exemple, el 25 de desembre de 2020 n'hi va haver un 69% menys que el dia de referència, i l'últim dia de Nadal, tan sols un 25,8% menys.Una altra font de dades similar és la de, que ofereix informació agregada que obté de la mobilitat d'usuaris per eines com Google Maps. En el seu cas, les dades expliquen quant de temps han passat els habitants d'un territori a(com les seves residències, a comerços i restaurants, a la feina...) i també ho fa en termes relatius, tot i que, en aquest cas, no respecte a un sol dia, sinó al període entre el 3 de gener i el 6 de febrer de 2020. També just abans de la pandèmia, però en aquest cas la comparació es fa amb el mateix dia de la setmana que el dia consultat.En general, això permet evitar disfuncions pròpies de comparar la mobilitat d'un dilluns amb la d'un dissabte, però també comporta problemes, especialment quan hi ha. Aquest any, tant Nadal com Sant Esteve han estat en cap cap de setmana, però el 2020 el dia 25 va ser divendres. Això provoca que comparar la variació en la mobilitat del dia de Nadal dels dos anys no sigui massa útil, ja que en un cas s'ofereixen dades relatives en referència a un dia laborable i en l'altre, a un dissabte. Això fa que sembli que el 2020 hi va haver un 28% més de persones a casa el dia 25 i el 2021, tan sols un 10% més, però és que en realitat el primer cas es tracta d'un 28% més que un dia feiner, quan més gent surt al carrer a treballar.Malgrat tot, les dades dels dies previs posteriors al propi de Nadal apunten a uni, en canvi, més moviments ao en. En aquest cas, pot ser útil comparar els dies de Sant Esteve del 2020 i el de Nadal de 2021, ja que tots van tenir lloc en dissabte i, per tant, la mobilitat de referència és la mateixa. I en la primera data, el percentatge de mobilitat a la pròpia casa va ser cinc punts superior a la segona (15% i 10%, respectivament), tot i que això també es podria deure a la possibilitat que Nadal se celebri més que Sant Esteve.L'última font d'informació oberta sobre mobilitat l'aporta. En el seu cas, ofereix dades sobre el percentatge deque es fan en comparació amb els que es feien el mateix dia de la setmana del febrer del 2020. Per tant, té la mateixa problemàtica conforme els dies de referència són diferents en els dos Nadal i, en aquest cas, no desagrega la informació per tipus de trajecte o zona on es produeix. Sí que aporta, però, el percentatge deSegons aquestes dades, el nivell de mobilitat els dies previs (entre el 22 i el 24 de desembre) van serel 2020 i el 2021, així com també els últims dos dies de l'any. I si es compara el dia 26 del 2020 i el 25 del 2021 (ja que els dos tenen de referència un dissabte), s'observa com el nombre de desplaçaments en el segon és lleugerament superior, així com el nombre de persones que no van fer cap desplaçament és quatre punts inferior. Aquesta és l'única font amb dades ja del dia 1 i es constaten de nou les diferències quan es compara aquella jornada amb un divendres feiner (2021) i un dissabte (2022).Una altra font de dades similar i molt útil durant la pandèmia era la que oferia el, amb dades agregades de les principals operadores de telefonia. Tot i això, aquesta va deixar d'actualitzar-se el 10 de maig de l'any passat, amb la. En aquell cas, s'oferia informació tant relativa (com a percentatge de la mobilitat prèvia a la pandèmia) com absoluta (amb els quilòmetres recorreguts), cosa que hauria permès resoldre alguns dels interrogants de la informació de Google i Facebook en relació al dia 25, tot i que ja sembla que aquest Nadal s'ha assemblat una mica més que l'anterior al de la normalitat prèvia.​​​​​​​​​

