Roben més de 200.000 tests d'antígens d'un local de Badalona

Roben 200.000 tests d'antígens d'un magatzem de Badalona, l'endemà que fossin entregats a l'empresa. Segons informa La Vanguardia, una empresa amb seu a Premià de Dalt i dedicada a la importació a l'engròs de tota mena de productes des de la Xina, va ser atracada el passat divendres 31 de desembre.El contenidor amb els tests havia entrat al magatzem el dia anterior i, tot i que hi havia tota classe de material, els lladres únicament van robar les 520 caixes d'antígens, amb 500 unitats cadascuna. El propietari de l'empresa ha denunciat el robatori de 208.000 tests, valorats en més de mig milió d'euros. Els lladres van marxar de la nau amb una furgoneta de l'empresa que tenia les claus posades.La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Badalona s'ha fet càrrec del cas i sospiten que els lladres tenien informació prèvia de l'arribada del material. El magatzem assaltat no té alarma de seguretat ni càmeres, però les gravacions d'una empresa veïna han permès veure quan i com els assaltants van accedir i abandonar el local.​​​​​​​​​

