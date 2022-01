Mor un motorista en un accident de trànsit al carrer Aragó

Un home de 40 anys haaquest dilluns al migdia en unal carrer Aragó de Barcelona. Conduïa una motocicleta que ha topat contra una furgoneta, uns fets que han passat a l’altura del carrer de Roger de Llúria. És la primera víctima en un accident de trànsit d'aquest any.La Guàrdia Urbana i el Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya s’han desplaçat al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar la vida del motorista. Ara efectius de la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat de la Guàrdia Urbana investigaran les circumstàncies del cas.El servei municipal d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) s’ha activat per atendre la família de la víctima, a qui el consistori ha donat el condol.

