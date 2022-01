Piqué torna a parar els peus a Freixa i les seves crítiques: «Pocavergonya»

T’has equivocat amb l’entrecot... era botifarra. La resta tot ok! I ara em faré un gintònic a la teva salut! Ja pots anar esborrant els tweets, pocavergonya", li ha etzibat Piqué en la piulada.

El capità del, no té pèls a la llengua. No es talla en cap declaració que ell considera oportuna ni tampoc evadeix una crítica, encara menys si l'ha de respondre. Fa quatre dies ja va protagonitzar un enfrontament similar amb l'excandidat a la presidència del Barça , qui va criticar les condicions de les converses sobre la renovació d'Ousmane Dembélé.Ara, el central del Barça ha tornat a sortir al pas d'una nova crítica de Freixa, aquesta vegada contra ell i el seu àpat en un restaurant. "En una piulada, Piqué adjunta les declaracions -ja esborrades- de Freixa sobre el seu menú en un restaurant. De manera irònica,-sense esmentar-lo a ell-. "Us imagineu a un futbolista menjant tot això?", exclamava Freixa. El capità blaugrana i també empresari, s'ha sentit interpel·lat i ha decidit respondre de manera contundent.

