La Fiscalia ha arxivat la denúncia que l'associacióva presentar a l'octubre contra el programa L'Au pair de TV3. El capítol estava protagonitzat pel Mag Lari que, disfressat de calamar gegant, deia passava de parlar català a castellà a uns nens per "semblar més dolent".L'entitat va considerar que podia incitar a la discriminació per raó de llengua. En l'escrit, la Fiscalia diu que "si bé es detecta certa tensió per tendències a la discriminació per motius ideològics", creu que"En el llenguatge no s'hi detecta la contundència que es requereix perquè sigui rellevant penalment", recull l'escrit de la Fiscalia i dona per bona l'explicació que el mateix mag i humorista va donar, dient que la frase no estava en el guió del programa. "Es desprèn que no era la seva intenció ofendre ningú", explica en el text.En el tercer capítol, elapareixia disfressat de calamar i passava de parlar en català a la nena que cuidava a fer-ho en castellà. "Soc el calamar gegant, vinc a menjar-me la princesa. Parlo en castellà perquè així semblo més dolent", va dir.

Aquest comentari, segons la plataforma espanyolista, podria ser "un delicte d'odi". L'associació assegura que "quan s'identifica amb el mal i el que és monstruós l'ús de la llengua espanyola, s'està transmetent als nens aquesta cultura de l'odi", i demanava identificar els autors del suposat delicte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor