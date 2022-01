Detenen un home per calar foc a un infrahabitatge en un presumpte atac masclista

Elshan detingut aquest diumenge un home relacionat amb l'de la ronda del Guinardó de Barcelona. Segons informa el cos policial, elva actuar amb una altra persona que ja està identificada i que actualment es troba en crida i recerca. Es dona el cas que el segon individu ja va ser detingut fa un temps per agredir sexual a la dona que vivia a l'immoble i tenia vigent una ordre d'allunyament.Diversos testimonis han explicat que els dos homes portaven una garrafa d'entre cinc i vuit litres amb líquid inflamable i que. D'acord amb els Mossos, al local cremat hi vivia una parella i el seu fill, però en el moment dels fets no es trobaven al seu interior.però la resta de domicilis afectats pel foc no van patir danys estructurals i tots els veïns i veïnes desallotjades van poder retornar a casa seva.Agents dels Mossos d'Esquadra van col·laborar amb els Bombers de Barcelona i la Guàrdia Urbana per assegurar la zona. Després els agents van iniciar una investigació i van prendre declaració als testimonis dels fets i a les persones que vivien en el local que van veure des del carrer com la seva casa s'incendiava.De les diferents gestions d'investigació, es va determinar que presumptament dues persones haurien provocat l’incendi llançant unacontra el local i després calar-hi foc. Diversos testimonis van descriure els dos individus.Paral·lelament a la investigació, els agents van tenir coneixement que diumenge passat un home acabava de seramb un ganivet la dona que vivia en el local incendiat. Després de la detenció es va comprovar a través d'un reconeixement fotogràfic que el detingut hauria estat un dels autors de l'incendi al local, de manera que va quedar detingut també per un delicte d'incendi.En el moment dels fets, aquesta persona anava acompanyada d'un altre individu, que els agents ja han identificat, i sobre el qual han dictat una ordre de crida, recerca i detenció.

