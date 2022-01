Tests d'autodiagnòstic, gratuïts a Europa i a preu d'or a l'Estat

Europa, des dels preus regulats a les proves gratuïtes

, propagació del virus i restriccions. I contagis, molts Catalunya va declarar el 10% dels positius de tota la pandèmia l'última setmana del 2021 i aquest divendres el Departament de Salut ha detallat fins a 2.000 hospitalitzats per Covid per primer cop en cinc mesos. Aquesta és la fotografia actual de la pandèmia.L'explosió de contagis de les últimes setmanes ha afectat de ple les dates nadalenques i molts ciutadans han optat per fer-se tests d'antígens i evitar transmetre el virus encara més. Els preus als laboratoris són alts, altíssims, una dinàmica que ve des de l'estiu passat, quan la sanitat privada va disparar els preus en plena onada de positius . I elssón la solució econòmica.Tot i els estudis que afirmen que un test ràpid no té la mateixa fiabilitat que una PCR i no és garantia de res, darrerament s'han viscut episodis que recordaven els primers dies de la pandèmia. Però, en lloc d'esgotar-se el paper higiènic als supermercats,A mitjans de desembre els tests es pagaven, a Barcelona, a cinc euros la unitat. La setmana següent no en quedaven i, quan les provisions van arribar a les farmàcies,Hi havia establiments que els venien a 10 o 12 euros.I és que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), on es va publicar l'autorització de la venda dels tests d'autodiagnòstic en farmàcies,Arriben en comptagotes, s'esgoten tan bon punt es posen a la venda i cadascú els ven al preu que vol. És el, que acompanya el mercat de les PCR fraudulentes o els atracaments a grans empreses , encarregades de la importació de material sanitari per després fer-ne revenda il·legal. Tot i que l'onada de la variant òmicron ha afectat tot Europa, la gestió dels tests d'autodiagnòstic a l'estat espanyol difereix bastant de la resta dels grans països continentals.Cada país a la seva manera, elsdes de ja fa mesos. La majoria d'estats en regulen el preu i el material es pot comprar tant en farmàcies com en supermercats. A, el cost en grans superfícies comercials se situa entre els 0,5 i els 3 euros.té un preu bastant similar i un test d'antígens pot costar fins a 3 euros als supermercats. I també els: 2,99 euros la unitat aquest diumenge 2 de gener en un supermercat.opta també per regular-ne el preu i penalitza els no vacunats. Mentre que aquests han de pagar 22 euros per un test, els que sí que han rebut la vacuna contra la Covid-19 només han d'abonar 6,01 euros en laboratoris. L'onada d'òmicron ha incentivat la venda de tests en supermercats, només fins al 30 de gener, a dos euros la unitat.Altres estats europeus aposten per ladels tests. És el cas de, on els ciutadans tenen dret a un test a cost zero cada 15 dies en farmàcies o laboratoris -tot i que també es poden comprar al supermercat a 2 euros-, o, un país que aposta per punts per fer tests arreu del territori per a tota la població, sempre amb cita prèvia. A la capital, Viena, els residents, treballadors i viatgers poden disposar de PCR gratuïta si acrediten la seva funció a la ciutat.també ofereix dos tests gratuïts a la setmana per tothom qui no hagi completat la pauta de vacunació.Elés un dels països pioners en l'entrega de tests gratuïts a la seva població. Tots els ciutadans britànics poden fer-se dues proves de forma totalment gratuïta a les farmàcies del país i, a més, hi ha la possibilitat de rebre tests gratuïts a domicili si es compleixen unes pautes concretes.El nostre país veí,, ja fa setmanes que obliga a l'ús de mascareta tant en interiors com en exteriors i té implementat el certificat Covid per accedir als allotjaments i a la restauració. Mesures preventives davant l'augment del turisme al país en plena temporada d'hivern on les proves d'automostra tenen un cost de 8 euros la unitat en qualsevol farmàcia.​​​​​​​​​

