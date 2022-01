Un fill crema la casa dels seus pares la nit de Cap d'Any a Sant Cugat

Aquesta passada nit del 31 de desembre, un home va seren ser el principal sospitós d'haver provocat unque va calcinar una. Segons ha avançat el TOT i ha pogut confirmar, els fets van tenir lloc al voltant de les 21 h a un domicili unifamiliar del carrer dearran d'una disputa entre els progenitors i el seu fill.L'arrestat, que tindria unadels seus pares, va acudir a la casa. Els propietaris de l'immoble van demanar-li que marxés mentre l'alertaven que trucarien a la policia. Després de diverses, l'edifici va acabar sent engolit per lesmalgrat l'arribada de cinc dotacions de Bombers. Afortunadament no s'han hagut de lamentar danys personals tot i que la casa ha quedat "força afectada".Els pares han interposat unacontra el seu fill com a autor dels fets que encara s'estan investigant.

