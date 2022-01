Roma envia un teòleg valencià format a l'Opus per succeir Novell a Solsona

Elno vol més ensurts a la, després de la renúncia precipitada dede la seu episcopal i el seu enllaç matrimonial amb Sílvia Caballol. La sortida sorprenent del ja bisbe emèrit ha sacsejat la diòcesi i, de fet, s'ha convertit en un tema que ha atret una gran atenció mediàtica. Potser per això, Roma ha optat per un perfil "segur", o el més segur que premeten les circumstàncies en temps de trasbals., fins arai amb una forta formació teològica, és el nou bisbe de Solsona Nascut a(Alacant), Conesa Ferrer té 60 anys. L'administrador episcopal de la seu i bisbe de Vic,ha comunicat el seu nomenament pel Papa aquest dilluns. L'acte solemne de presa de possessió del nou prelat serà el proper dissabte 12 de març a la catedral de Solsona. Casanova va assumir el govern del bisbat des del mateix dia de la sortida de Novell.Hi ha algunes claus que criden l'atenció en aquest nomenament episcopal. Forma part de la pedrera de bisbes d', que ha fornit els quadres de l'Església catalana des dels anys noranta del segle passat, quan el cardenal Ricard Maria Carles va exercir, des de l'arquebisbat de Barcelona, un lideratge clarament conservador en sintonia amb el Vaticà dels anys deConesa és un valencià passat per Menorca. De Menorca a Solsona va passar també en el seu moment el carismàtic bisbeperò aquest era fill de Navars, al Bages. En canvi, el cas de Conesa s'assembla molt més al dels eu predecessor a Menorca, Salvador Giménez Valls, qui procedent d'Alacant, va ser enviat a Menorca abans de passar a Lleida, d'on ara és bisbe.El nou bisbe de Solsona va fer bona part de la seva carrera eclesiàstica a Alacant, sent rector de la basílica de Santa Maria la Major d'Elx. Però l'element essencial per destacar en el seu perfil és el seu component teològic. És un home de doctrina "segura". Va formar-se com a teòleg a la Universitat de Navarra, depenent de l'on ha estat professor associat. Té una prolífica obra publicada, que mostra el seu neguit entorn la tensió entre fe i raó, amb títols com l'obra col·lectiva L'eclispi de Déu: vells nàufrags i nous ateus, i El nou ateisme. Full de ruta. A Solsona, després de l'enrenou causat per la tocata i fuga de Xavier Novell, no li faltarà feina.

