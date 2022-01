Salut clausura per segon cop el centre mèdic que feia tests fraudulents

El fulletó inferior que hi havia disponible a la nova ubicació, sense el nom de l'empresa matriu.

La nova web del Centre Mèdic Posta de Sol, amb l'adreça del carrer Floridablanca 61.

Altres notícies que et poden interessar

Dies després que eli la Guàrdia Urbana clausuressin el local del carrer Bailèn 230 en què eloferia-les cobrava a 70 i 60 euros però, en realitat, eren tests ràpids-, el laboratori havia traslladat l'activitat per esquivar el control del Govern. Tal com ha pogut comprovar, que aquest dilluns ja havia avançat el frau de l'empresa, Posta de Sol continuava oferint els mateixos serveis i tarifes al carrer. La Generalitat havia impedit el funcionament del centre mèdic l'última setmana de l'any després de comprovar en unaque no disposava de l'autorització necessària, no complia les mesures higièniques bàsiques i tampoc tenia el personal qualificat per practicar proves per diagnosticar Covid. Després de la informació publicada per aquest diari, Salut i la Guàrdia Urbana han tornat a clausurar-ne l'activitat. Las'ha fet aquest dilluns a la tardaMalgrat l'acció conjunta de Salut i la Guàrdia Urbana, Posta de Sol havia continuat promocionant-se en format digital. Elsals cercadors s'havien actualitzat amb la nova adreça -on hi ha un dels locals del, una mútua especialitzada en proves i revisions mèdiques- i es podia reservar cita en format telemàtic. Si els clients s'acostaven a la nova ubicació i demanaven informació sobre Posta de Sol o detallaven la cita reservada, el personal administratiu els atenia com es feia abans al. Això s'ha produït fins que hi ha hagut la nova inspecció de Salut i la Guàrdia Urbana. Portaveu de la conselleria han confirmat queEl Grup Spass, que només haviai no oferia el seu personal, no tenia constància dels precedents de negligència de l'empresa. Natalia Corona, cap de medicina del Grup Spass, n'havia tingut constància aquest dilluns al migdia, després ques'hi posés en contacte. La seva intenció era trencar el contracte de lloguer del local, tal com ha confirmat a aquest diari.A les instal·lacions del carrer Floridablanca hi havia disponibles els mateixosque hi havia al local del carrer Bailèn, amb les tarifes citades. Amb una petita diferència, això sí: ja no hi ha apareixia el nom de l'empresa matriu,. Aquesta societat es va constituir el setembre del 2020 a-pocs mesos després de l'inici de la pandèmia- per comercialitzar productes farmacèutics, una àmplia gamma de serveis que incloïa mascaretes i tests, molt requerits des de la primera onada de Covid. En síntesi, unaper treure rendiment de la pandèmia.El que sí que apareixia en els fulletons era el nom del. Es detallava als clients que era el nom que figuraria en els certificats dels tests que són necessaris per viatjar a l'estranger, en el cas que les proves fossin de resultat negatiu. IGA Genetics compta amb una autorització sanitària de la, però no pot operar a Catalunya si prèviament no comunica la sevaal Departament de Salut. Quan va obrir el centre mèdic del carrer Bailèn, la Generalitat no tenia constància que hagués demanat. Va ser un dels motius que van conduir Salut a tancar el local, a banda de detectar en la inspecció el frau en les PCR, així com els dèficits en les condicions sanitàries i la qualificació del personal.En els anuncis promocionats en format digital, el Centre Mèdic Posta de Sol oferia la possibilitat de reservar cita sense cost de cancel·lació i reforçava el missatge que expedia, amb codi QR i en llengua espanyola i anglesa. En els horaris d'atenció al públic s'especifica que també es feien proves dissabte, diumenges i festius, en jornada compactada i que lera deL'adreça que apareixia destacada a la web de l'empresa que operava de manera fraudulenta era la de Floridablanca 61. Eldes de la setmana passada, malgrat la sol·licitud feta per aquest diari.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor