Catalunya detecta els primers casos de «flurona»

El Departament de Salut. Es tracta de la infecció simultània d'un pacient pel virus de la grip i el virus de la Covid-19. Ho ha confirmat la directora dell, en la roda de premsa d'aquest matí on s'ha informat de les noves funcions de les farmàcies. Craywinckel ha admès que han detectat uns primers casos, però que es tracta de contagis "molt lleus"., ha assegurat Craywinckel. "No és un fet freqüent a Catalunya, però tothom ha patit algun cop la coexistencia de dues malalties", ha recordat la directora del CatSalut, que ha volgut remarcar que els casos de flurona detectats al país no han estat, en cap cas, greus.Israel va ser el primer país a declarar el primer cas deal món, per un cas d'una dona embarassada. El doctor, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, ja ha vaticinat aquest matí que arribaria aquesta "combinació" a Catalunya.L'especialista en malalties infeccioses ha explicat que són dos virus respiratoris que "". L'aparició de la "flurona" no és preocupant en si, sinó que. "Hem de veure què passa quan els dos virus s'ajuntin circulant de forma molt intensa", ha apuntat Güerri, qui també ha fet referència a la necessitat d'estar vacunats per la grip i per la Covid. Caldrà, doncs,Una altra dada rellevant que ha detallat Güerri és que "". Per a ell, es pot viure una situació "pitjor": "Que la Covid distorsioni el seu funcionament". Així, si els contagis segueixen creixent i, per tant, l'afectació als hospitals també és més alta, es pot veure una "disrupció i mal funcionament del sistema".​​​​​​​​​

