La «flurona» arribarà «segur» a Catalunya

Israel ha estat el primer país a declarar el primer cas deal món. Ha estat el primer, però no serà l'únic. I és que aquesta combinació dels virus de la grip i de la Covid-19 convivint alhora, en un mateix organisme,. Ho ha dit el doctoren una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio.L'especialista en malalties infeccioses ha explicat que són dos virus respiratoris que "". L'aparició de la "flurona" no és preocupant en si, sinó que. "Hem de veure què passa quan els dos virus s'ajuntin circulant de forma molt intensa", ha apuntat Güerri, qui també ha fet referència a la necessitat d'estar vacunats per la grip i per la Covid. Caldrà, doncs,El 2022, però, no només s'ha encetat amb la "flurona" com a novetat pandèmica. El coordinador d'hospitalització de Covid-19 a l'Hospital del Mar ha detallat que actualment ens, la de delta i la d'òmicron. El pic de delta ja ha quedat enrere i", ha matisat."Durant aquesta sisena onada, els hospitals han anat una mica desconnectats de la incidència fora". Ho ha afirmat Güerri, preguntat per la situació que viuen actualment els centres hospitalaris catalans. I és que l'especialista ha fet èmfasi en "l': s'ha reduït l'impacte hospitalari i "el nombre d'ingressos ha estat molt menor que el que hauria estat en altres onades".Una altra dada rellevant que ha detallat Güerri és que "". Per a ell, es pot viure una situació "pitjor": "Que la Covid distorsioni el seu funcionament". Així, si els contagis segueixen creixent i, per tant, l'afectació als hospitals també és més alta, es pot veure una "disrupció i mal funcionament del sistema".Ja fa deu dies que les restriccions per contenir el virus van entrar en vigor a Catalunya. Reducció d'aforaments, toc de queda, reunions de fins a 10 persones i mascareta, de nou, obligatòria en espais exteriors. "Els efectes en aquesta variant són molt més ràpids i, per tant, probablement ja estem notant els efectes de les últimes restriccions", ha explicat Güerri.El doctor també s'ha pronunciat sobre lesque se celebraran arreu del territori aquest dimecres. Això sí, amb mascareta . ", la infecció estarà entre nosaltres bastant de temps i", ha afirmat, alhora que ha advertit que els contagis augmentaran per les grans aglomeracions que s'hi viuran.Finalment, i sobre eldels més petits, Güerri ha dit que el veu "". ", la tornada a l'escola s'ha d'intentar respectar", ha afirmat.​​​​​​​​​

