Israel anuncia que vacunarà amb una quarta dosi els més grans de 60 anys

El primer ministre d', Naftali Bennett, ha anunciat aquest diumenge en una roda de premsa l’inici d’una campanya de vacunació contra la covid amb una quarta dosi per als més grans de 60 anys i els treballadors sanitaris.El país va aprovar aquest cap de setmana la segona injecció de reforç per a les persones immunodeprimides i la gent gran a les residències per a persones de la tercera edat, i ara ha donat el vistiplau per ampliar aquesta campanya a un sector més gran de la població.​​​​​​​​​

