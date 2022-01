La Universitat Oberta de Catalunya pateix un ciberatac

⚠️ Estem treballant per resoldre una incidència tecnològica que no permet l’accés al Campus Virtual, amb la previsió de restablir-lo al llarg de les properes hores.



🤝 Els estudiants afectats per lliuraments de PAC tindreu flexibilitat en els lliuraments previstos per avui. pic.twitter.com/HZIsWParpJ — UOCuniversitat (@UOCuniversitat) January 2, 2022

La(UOC) ha patit unaquest diumenge a la tarda. Es tracta d'un atac del tipus ransomware que ha afectat tots els servidors centrals de la universitat, segons ha informat a través de les xarxes socials, i del qual s'està recuperant.De fet, ja es pot accedir a algunes pàgines que fa unes hores no es podien consultar. S'ha aturat el servei mentre s'avalua l'afectació de l'atac i la universitat confia que el campus virtual funcioni en unes hores. Els presumptes atacants han facilitat unes dades perquè la universitat s'hi posi en contacte, però des del centre descarten respondre-hi.Ha estat l'alumnat qui ha detectat aquesta incidència, perquè no podien accedir al campus virtual, però la universitat assegura que l'atac no afecta les dades personals i preveu resoldre el problema en les pròximes hores. La universitat també ha informat els estudiants que hi haurà flexibilitat en els lliuraments que tinguessin com a data límit aquest diumenge.El de la UOC no és el primer ciberatac patit per una universitat catalana, ni el més greu. Lava patir a l'octubre un atac que va deixar sense funcionament molts serveis de la universitat i del qual encara no s'ha recuperat. Les classes i les tasques administratives s'han mantingut, però des de fa setmanes la institució no té accés a gran part de la informació de les seves bases de dades.

