El govern espanyol rebutja la proposta europea de considerar la nuclear com una energia verda

La ministra ha volgut remarcar que el govern espanyol és "ferm defensor" de la taxonomia verda "com a instrument clau per tenir referències comunes que els inversors puguin utilitzar" de cara a assolir la descarbonització de l'economia i per la neutralitat climàtica el 2050. Però ha dit també que "admetre la nuclear i el gas natural seria un pas enrere".Pel govern espanyol, per complir els objectius, la taxonomia ha de ser "creïble, útil i basada en l'evidència científica. A parer seu, la proposta de la CE és incongruent amb l'objectiu d'evitar els danys ambientals: en el cas de la generació del gas natural per les, i en el cas de l'energia nuclear, pel potencial risc dels seus residus.El marc regulador del pacte verd europeu estableix l'anomenada taxonomia verda, que vol guiar les empreses i inversors en els plans de descarbonització. La taxonomia identifica tecnologies, activitats i sectors econòmics ambientalment sostenibles i que contribueixen a la reducció del CO2, el metà i altres gasos causants del