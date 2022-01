Per què la costa catalana s'ha tornat a llevar amb boira?

Fa una hora, aproximadament, a la imatge de la càmera de Collserola (de @eltempsTV3) es podia observar com la boira afectava els barris de Barcelona més propers al mar. pic.twitter.com/x9nnGMmGoJ — Meteocat (@meteocat) January 2, 2022

Una imatge poc habitual.... boira encerclant la ciutat i mar de nuvols damunt tota la Mediterrània, endintsant-se en els barris més marítims. #ObsFabra pic.twitter.com/IatkHVrFSL — Carles Nerín Faydella (@meteopolita) January 2, 2022

@meteocat boira o contaminació? Ara mateix Barcelona desde el Tibidabo pic.twitter.com/wN1zQbqysH — Verónica (@81_Veronica) January 2, 2022

Las'ha llevat aquest diumenge, 2 de gener, amb una espessaa peu de. Es tracta d'unprimaveral, però, per què es produeix? Els núvols baixen pelde l'aigua freda del mar amb l', i deixen una escena excepcional, quan les tpugen sobtadament, o en episodis de mésde l'habitual.La boira densa d'hivern s'ha pogut veure en llocs com les platges dementre ai a la zona alta de la ciutat el sol brillava amb força, o a, i tota la, on s'han sentit elsfent sonar les sirenes en arribar al port. El fenomen meteorològic ha deixatfruit de l'onada de calor amb què Catalunya comença el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor