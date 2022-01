El poble que garanteix casa a la família que regenti un bar

Busques feina? T'agrada el món rural? Et ve de gust un canvi d'aires? Si és aixi, la) té una oferta per a tu. L'Ajuntament d'aquest municipi, situat a pocs quilòmetres de) ofereix unamb lloguer simbòlic a laque accepti regentar el bar, situat al carrer Major i de propietat municipal.Per a lesque es plantegin acceptar aquesta oferta, hi ha diverses condicions que s'han de complir: tenir dosd'entre tres i onze anys, i que els adults comptin amben hostaleria o restauració. L'establiment ha d'obrir sis dies a la setmana i ha de complir und'obertura: a l'estiu, de 9 a 23 h amb descans entre les 18 i les 20 h, i a l'hivern, de 9 a 21.30 h, parant a la mateixa hora.Les persones interessades poden trobar mésa la web municipal o contactar amb el telèfon de l, el 977 729 051. També es pot contactar amb l'adreça info@lapobladebenifassa.es. Elper la família seleccionada serà d'un any, prorrogable anualment si l'Ajuntament ho aprova.Pel que fa al bar La Societat, es tracta d'un local completament, amb una capacitat pr a 109 persones, que es troba al número 10 del carrer Major. A més, l'Ajuntament es guarda el dret a utilitzar-lo com aquan sigui necessari. L'oferta, compartida per la plataforma Repoblem a xarxes socials, ja ha rebut diverses

