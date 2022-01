Casado critica les «vacances» del govern espanyol i reclama que el Congrés obri al gener

El president del Partit Popular,i ha qüestionat que el govern espanyol faci "" en aquests moments. El líder dels populars ha considerat en una piulada que "Espanya no està per a què el govern se'n vagi de vacances".Casado ha demanat obrir la cambra baixa per prendrede la llum, controlar "elde la Covid-19 i "elHabitualment, el Congrés de Diputats roman tancat el mes de gener i només s'hi celebren sessions extraordinàries a petició de l'executiu, la Diputació Permanent o la majoria absoluta de la cambra.El líder conservador ha qüestionat d'aquesta manera l'aturada de l'activitat parlamentària, en considerar quei el control de l'activitat de l'executiu.Entre els qui han rebatut Casado a les xarxes hi ha l'ex-coordinador d'Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, amb una transcripció del paràgraf del reglament del Congrés que estableix els períodes d'activitat ordinària i les seves excepcions.El reglament estableix quede setembre a desembre, i de febrer a juny, i que fora d'aquests períodes la cambra només pot celebrar sessions ordinàries a petició del govern, de la Diputació Permanent o de la majoria absoluta dels seus membres.

