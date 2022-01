L'òmicron, el virus que es propaga més de pressa de la història

Altres notícies que et poden interessar

Cada cop s'esbrinen més coses de la, que ha causat la sisena onada i obligat a reprendre mesures restrictives. Es perfila com una versió més concentrada en el coll i menys lesiva , i també es creu que aquesta mutació del patogen fa que hagi assolit lamés ràpida de la història, segons Roby Bhattacharyya, metge expert en malalties infeccioses de l'Hospital General de Massachusetts, com publica aquest diumenge el diari El País.L'investigador compara la nova versió del virus de la Covid amb el, molt contagiós. Si un contagiat pel xarampió tarda 12 dies a ser infecciós des que s'encomana del virus, en el cas d'òmicron només cal que passin quatre o cinc dies. "Un cas d'òmicron n'originaria altres sis als quatre dies, 36 casos al cap de vuit dies i 216 als 12 dies", explica.Lai la immunitat pel fet d'haver passat la malaltia redueixen la transmissió del virus, i així cada contagiat per òmicron infecta solament altres tres individus, segons el mateix investigador. En qualsevol cas, és una capacitat de propagació superior a la d'altres virus, ja que d'un sol cas poden acabar infectades arreu del món 14 milions de persones, en comparació amb les 760.000 amb xarampió si aquest virus es propagués en condicions similars.​​​​​​​​​

