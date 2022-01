Què he de fer per trobar un objecte perdut a Barcelona?

Cada any es perden desenes de milers d'objectes en una ciutat com Barcelona. L'ajuntament barceloní xifra en 20.000 les pertinences perdudes anualment, dels quals un 30% és recuperat pels propietaris. Un 42% prové del transport públic, un 25% ho troben els Mossos, i un 24%, la Guàrdia Urbana. La resta, són trobats per particulars, institucions o altres entitats.



Amb l'objectiu de retornar els objectes perduts als seus propietaris, existeix un organisme a Barcelona, anomenat Oficina de Troballes, que pot utilitzar qualsevol ciutadà en cas de trobar-se material o en cas d'haver-lo perdut. Però, com funciona? Fins quan guarden els objectes? Com s'hi pot contactar? A continuació trobaràs tota la informació necessària per fer servir un servei que molts desconeixen.

On es troba l'Oficina de Troballes? Ajuntament de Barcelona, per l'accés situat al carrer de la Ciutat.



Es pot consultar des de casa? La ciutadania pot consultar en



I per telèfon? L'Oficina de Troballes també compta amb el número 010-931 537 010 per a trucades des de fora de l'àrea metropolitana. El propietari rebrà una notificació si l'objecte és localitzat després de la trucada.



Fins quan puc recollir-ho? Si el propietari de l'objecte perdut no el passa a recollir en sis mesos, la persona que l'ha trobat se'l pot quedar.

