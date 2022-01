El pic de la sisena onada de contagis, ben a prop

El pic dede lade lapodria arribar aquesta setmana, o com a molt, la pròxima. Així ho ha assegurat la, que ha passat aquest diumenge pels micròfons de Via Lliure, a RAC1, per repassar l'actualitatD'aquesta manera, tenint en compte el canvi depel que fa a lesi els, Prats creu que aquestaja es podrà comparar "amb més fiabilitat" lesde les dues últimes setmanes i constatar si encara hi ha unaa l'alça o ja entrem en una baixada, per comprovar si la"és real o no". En aquest sentit, afegia: "Estic més a l'expectativa de què va passar perque no pas de què passarà per".I en aquestentren en joc lesvigents. Aquestes, segons Prats, s'hauran de replantejar per si cal fer-les mésun cop analitzades les dades amb perspectiva. Ara bé, si d'aquí a "tres, quatre o cinc dies" es mantenen com les actuals, afirma que "no seria necessari".Amb relació a la variant, predominant a Catalunya, Prats recorda que, tot i provocarlleus en la majoria de casos, la sisena onada ha coincidit amb la variant, la qual "segurament ja va de baixada". Així, elde la incidència ha estat provocat perquè l'actual ha estat "una onada sobre una altra onada".

