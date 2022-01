Tot el que has de saber sobre la nova normativa que et protegeix de les teleoperadores

A l'hora de la migdiada, a les nits i el cap de setmana. Són les franges en què les teleoperadores com Orange, Telefónica, MásMóvil i Vodafone s'han compromès a no trucar els seus clients. Així, si rep una trucada d'una d'aquestes companyies de 15 a 16h, de 21 h a 9h, o en dissabte i diumenge, la companyia estarà vulnerant l'acord.



La nova norma ja es troba vigent, des de l'1 de gener, i cada sis mesos, les quatre operadores més grans de l'Estat es reuniran per controlar que el codi es compleix i, fins i tot, ampliar-lo i/o renovar-lo.

Un altre dels acords assolits és el de trucar, com a molt, tres vegades al mes al mateix client. A més, si la persona que rep la trucada rebutja l'de la companyia, no en podran oferir cap més fins al cap de tres mesos. El potencial client haurà de poder conèixer el número que el, la marca que el contacta i la base de dades amb què s'ha aconseguit el seu nom i número. Les operadores també estan obligades a compartir unon obtenir, fer gestions comercials o reclamar.

Un altre dels codis de conducta que les operadores hauran de respectar és la Llista Robinson, un fitxer de consumidors, on tothom es pot inscriure de manera gratuïta, per no rebre trucades no desitjades. Tenint en compte que fins ara hi havia empreses que no respectaven la llista, ara s'incremenften les garanties per a respectar la voluntat de la ciutadania.

Una de les novetats més destacades de la nova normativa és la implementació obligatòria d'un procediment àgil per a resoldre les reclamacions contra pràctiques que vulnerin tots aquests acords. En aquest sentit, les operadores s'han compromès a col·laborar i denunciar pràctiques fraudulentes. En la mateixa direcció, hauran de donar de baixa els serveis que contractats en contactes entre empresa i client que incompleixin el codi, sempre i quan ja s'hagi passat una factura i la interrupció del servei no repercuteixi econòmicament en l'usuari

Per últim, es faran auditories per controlar que els distribuïdors ide trucades no fan servei mitjans deslleials o enganyosos amb la. Les companyies tampoc podran buscar respostes dels consumidors que es puguin interpretar com una acceptació a canviar d'o a contractar un servei amb cost econòmic addicional.

