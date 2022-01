Yolanda Díaz avisa que «qui faci fracassar» la reforma laboral «haurà d'explicar-ho als treballadors»

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social,pactada fa una setmana amb els sindicats i la patronal i que ara engega el tràmit parlamentari. En una entrevista a El País, la ministra ha explicat que el canvi normatiu està pensat pels joves i dones que "no han conegut en la seva vida una relació laboral estable".de Cadis o els que estan sense negociar el conveni perquè es va acabar la ultraactivitat que prefereixen la norma anterior o a les cambreres de pis o als treballadors de la seguretat privada, que continuaran cobrant el salari mínim", ha advertit Díaz.Amb tot, ha afegit queper tirar endavant la norma, que ja hauria explicat a tots els grups. En aquest sentit, ha desmentit les declaracions de Gabriel Rufián on retreia a l'executiu que no es reunís amb ERC. "Això no és veritat. I seré prudent. Quan dic que hem parlat amb tots, ho hem fet fins i tot amb els grups que tenen un sol diputat", ha dit. Pel que fa als dubtes amb relació a la prevalença del conveni estatal per sobre de l'autonòmic, ha assegurat que aquest aspecte no s'ha tocat i que "queda tot com està".La ministra també ha relatat que elssón els que han suposat un obstacle més gran en la negociació entre sindicats i patronals, que s'ha allargat nou mesos. Al llarg d'aquest temps, Díaz ha prioritzat ", cosa que l'ha portat a abandonar coses que li agradaria fer. "Ningú creia en aquest acord. Jo sí, De fet, ho podria haver fet més ràpid, podria haver legislat amb més llibertat i no vaig voler", ha dit.Pel que fa a la, Díaz ha insistit que l'acord de govern entre PSOE i Unides Podem no permetia recuperar l'encariment de les extincions, ja que centrava els aspectes a derogar en la ultraactivitat dels convenis, la prioritat aplicativa del conveni d'empresa i els acomiadaments per baixa mèdica. "A la mesa del diàleg social mai va estar l'acomiadament, perquè jo em dec als meus acords i els compleixo", ha explicat. Amb tot, la ministraAixí mateix, la vicepresidenta segona ha deixat clar que la Unió Europea s'ha implicat en aquesta negociació i ha estat "molt a sobre" de la matèria amb "converses intenses". "Hem tingut més de 70 reunions, però en cap moment la Comissió Europea va posar cap obstacle a la reforma", ha dit. D'altra banda, Díaz ha dit que al llarg del 2022 es reprendrà la negociació perque, de moment, queda prorrogat en 965 euros.

