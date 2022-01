Actuació amb @mossos per localitzar ahir vespre el propietari de 6 vedells solts. Podien suposar un perill per al trànsit per la proximitat a l'N-240 i la situació de boira.



Provenien d'una l'explotació de Torregrossa (Pla d'Urgell) i gràcies al cròtal, els retornem al ramader. pic.twitter.com/DtXGaBgbU2 — Agents Rurals (@agentsruralscat) January 2, 2022

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals van retornar dissabte a la nit al seu propietari un grup de(Pla d'Urgell). Els animals havien sortit dels límits de la finca per causes que es desconeixen i van ser detectats al vespre a la vora de la N-240.La seva presència podia suposarespecialment degut a la situació de boira, informen els dos cossos. La localització i posterior retorn al ramader per part de Mossos i Agents Rurals es va fer gràcies al cròtal (identificador) que duen els animals.

