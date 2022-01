Els hospitals, a nivells Covid de la cinquena onada

CONTAGIS 1.335.997 (+8.117) INGRESSATS 1.671 (+79) UCI 443 (+10) DEFUNCIONS 24.623 (=) Rt 1,81 (-0,06) REBROT EPG 4.215 (+239)

El 2022 ha començat amb els. Tot i això, aquesta no és la dada més rellevant d'aquest diumenge 2 de gener. Els hospitals catalans registren actualment el mateix nombre de pacients per coronavirus que a mitjans d'agost, durant la cinquena onada de la pandèmia.El Departament de Salut declara aquest diumenge, 79 més que en l'últim balanç. Lestambé augmenten, ho fan en, que deixen el total en 443. Pel que fa als, en les últimes 24 hores Salut en declara, que situen el total de positius confirmats amb 1.335.997. Les funeràries no han notificat cap mort en les últimes 24 hores.baixa lleugerament fins a 1,81, el que suposa 0,06 punts menys, però els'enfila i supera el llindar dels 4.000 punts. Ara per ara, se situa en 4.215 (+239). El 24,99% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.186,67 a 2.397,13, mentre que a 7 dies creix de 1.481,23 a 1.586,48.Laestà pràcticament. En les últimes 24 hores només s'han administrat 332 primeres dosis, 227 segones i 3 persones han completat la seva pauta de vacunació.​​​

