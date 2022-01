Què és la «flurona», que ja s'ha detectat a Israel?

Altres notícies que et poden interessar

ha detectat el primer cas de "". Es tracta d'unai l'ha patit una dona de trenta anys embarassada que no s'havia vacunat de cap de les dues malalties.El personal sanitari de l'hospital on va donar a llum han explicat que tot i no estar vacunada,però segueixen pendents del cas i estan enper si laSegons detalla l'ABC, la dona va ser diagnosticada de grip i de Covid-19 just arribar a l'hospital, en donar positiu de les dues proves. Eles va fer"que ataquen tant el coronavirus com a la grip"."Estem veient més i més malalties similars entre les dones embarassades", va explicar el doctor Arnon Viznitzer, cap del Departament d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Beilinson. "Els pics concurrents de grip i Covid, lamenta el director d'un dels hospitals del país.Israel es troba ara en un delsprovocat per. Mentre ja fa uns dies que s'ha aprovat laper als immunodeprimits, al país sonen les campanes d'apostar per unde la societat perde la població.​​​

