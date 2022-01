Investiguen un policia negacionista per amenaces a Ximo Puig

Altres notícies que et poden interessar

La Fiscalia especialitzada en delictes d'odi del Tribunal Superior de Justícia de València estudia obrir diligències contra Rafael Navarro, und'Alacant que va amenaçar a les xarxes socials de donar "dues hòsties" a, president del País Valencià, per haver instaurat el certificat Covid.L'agent, suspès de sou i de feina durant un any i set mesos per negar-se a portar mascareta en el seu horari laboral, va publicar un vídeo en el qual animava a la ciutadania a negar-se a mostrar eli incitava a denunciar a bars i restaurants i altres establiments que el sol·licitessin.La fiscal de delictes d'odi, Susana Gisbert, ha assegurat que estan estudiant el vídeo publicat per Navarro en el seu compte de TikTok, i que probablement la setmana que ve actuïn d'ofici, per haver incorregut en un delicte d'odi, segons El Periódico de España.En el vídeo, el policia local càrrega contra Puig, Juanma Moreno i Iñigo Urkullu, els titlla de "polítics de merda", i s'ofereix a anar a casa del president valencià "a donar-li dues hòsties", a més de demanar fins i tot als seus seguidors la seva adreça particular.El policia local va agafar una baixa laboral just un dia abans que se li notifiqués la suspensió d'ocupació i sou, i es dedica a fer seminaris en ciutats com Alacant, València o Madrid sobre gestió de l'estrès, control d'armes i defensa personal.​​​

