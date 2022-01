Què pots prendre si tens símptomes de Covid?

Altres notícies que et poden interessar

La variant òmicron està augmentant els contagis dei Salut recomana evitar anar als centres de salut si no hi hagreus. Així doncs, què cal prendre en cas de tenir malestar generat pel coronavirus?Amb les afectacions de la malaltia de caràcter lleu cal seguir les mateixes cures que davant una infecció viral causada per un altre microorganisme. És a dir, cal prendreper alleugerir els principals símptomes, com ara el malestar general o la febre, que pot ser baixa en cas de persones vacunades o que ja van passar la malaltia anteriorment.El més habitual és que els símptomes desapareguin al cap d'uns dies, però cal recordar que en cas que es tingui febre alta (més de 38 graus) durant més de tres dies seguits, o que no desaparegui amb antipirètics, cal. També si apareixen dificultats respiratòries o sensació d'ofec.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor