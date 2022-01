Macrobotellot a Logronyo amb més de 3.000 persones

Altres notícies que et poden interessar

Les Associacions de Discoteques, Oci Nocturn i Hostatgeria de La Rioja han criticat el "" que es va produir aquesta nit de Cap d'Any, a Logronyo, que va arribar a congregar a les tres del matí més de 3.000 persones, mentre els "cotillons es van suspendre" per les mesures restrictives del Govern autonòmic.Les associacions han apuntat que en la zona hi havia "beguda, música, petards, focs artificials i a penes es nota presència policial", amb "alguna patrulla que, de tant en tant, passa en vehicle" per un punt al qual el portaveu de l', Kilian Cruz, va prometre que estarien "atents i vigilants, amb els recursos disponibles"."Estar atent significa saber que es produeix un macrobotellot i res més. Perquè presència policial ni n'hi ha, ni se li espera", denuncien els empresaris de l'oci nocturn, que creuen que les restriccions han portat "a la ruïna" diversos sectors i han generat "una situació pitjor a la qual hi havia en tenir a gent al carrer en aquestes condicions".​​​

