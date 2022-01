Un total de 28 famílies del Raval passen Cap d'Any a les fosques

Un total de 28 famílies del Raval han passat, després que el bloc on viuen patís aquest divendres unen un quadre elèctric. A causa d’aquest accident quatre persones van haver de ser traslladades a l’hospital, per inhalació de fum, 12 persones més van ser ateses.La finca, de 48 pisos, no pateix danys estructurals, però la reparació elèctrica “no serà fàcil” d’executar, segons el tinent d’alcalde de Seguretat de l’Ajuntament,. Les famílies han decidit passar la nit a casa seva, on sí que tenen subministrament d'aigua i gas.Interrogat per si era possible que la llum del pis estigués punxada per ocupes, Batlle ha explicat que no li consta, després que alguns veïns difonguessin aquesta teoria a través dels mitjans en les darreres hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor