Un famós pianista cec denuncia que no el deixen pujar a l'avió amb el gos al Prat

, pianista cec amb gran projecció internacional, ha denunciat laper part de la companyia aèria, que no el va deixar embarcar en l'aeroport del Prat el passat 30 de desembre amb el seu gos pigall en un avió amb destinació a Lisboa.El personal de la companyia va argumentar que no havia advertit que viatjaria amb el seu gos guia amb suficient antelació, però l'artista, a través de les xarxes socials, va exposar un detallat relat que va deixar en evidència la companyia. Cambra va intentar enviar un formulari per avisar que l'acompanyaria l'animal, però la web de la companyia no funcionava, de manera que va contactar per via telefònica l'aerolínia "durant una hora", sense èxit.“Com se suposa que els haig d'avisar amb 48 hores quan vaig reservar el vol la nit anterior? Això vol dir que, com a persona cega que viatja amb un, no tinc permís per a reservar un vol d'última hora com tothom?", es pregunta.

