La llum serà aquest diumenge un 11% més cara que dissabte

Elal mercat majorista a l'Estat serà de 136,97 euros per megawatt hora (MWh) diumenge, un 11% més que dissabte, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). Aquest valor se situa lluny dels màxims històrics del desembre, durant el qual s'ha superat en nombroses ocasions la barrera dels 300 euros, sent el 23 de desembre el dia més car de la història (383,67 euros). Amb tot, continua un 180% per sobre dels valors de fa un any, ja que el 2 de gener del 2021 el preu de la llum era de 48,72 euros.Lade diumenge serà de nou a deu del vespre, amb un preu de 209,1 euros per MWh, mentre que la més barata serà de dotze a dues del migdia, amb un import de 103,7 euros per MWh.L'escalada des'explica per l'encariment del preu del gas i el petroli, els drets d'emissions de CO2 i els problemes per posar en marxa el gasoducte Nord Stream 2, el govern espanyol va aprovar al desembre mantenir la rebaixa d'impostos de la factura de la llum fins a final del primer trimestre de 2022 per compensar l'augment de preus.