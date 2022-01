Un total de 135 persones moren en accident de trànsit a Catalunya el 2021, un 23% menys que el 2019

Una de cada tres víctimes a la carretera és motorista

La meitat de víctimes, en cap de setmana

Girona i Lleida, més sinistralitat

Nit de Cap d'Any

L'accident de Castelldans, l'últim mortal de l'any a la xarxa viària catalana. Foto: ACN

Un total dea la zona interurbana de Catalunya el 2021, segons dades provisionals delAixò suposa unen el nombre de víctimes mortals respecte el 2019. Amb tot, és superior als 105 morts del 2020, un any marcat pel confinament pandèmic.Del total de víctimes mortals, el 47% són de col·lectius vulnerables: 46 motoristes, 4 ciclistes i 14 vianants, mentre que en el mateix període de 2019 havien mort 49 motoristes, 9 ciclistes i 12 vianants.Les dades detambé indiquen que la meitat de les víctimes mortals han perdut la vida en cap de setmana o festiu i que 8 de cada 10 morts són homes.El desembre han perdut la vida 13 persones a les carreteres, 5 més que el mes de desembre de 2019, any que el Servei Català de Trànsit utilitza per comparar. A tots els mesos del 2021 hi ha hagut una reducció de la sinistralitat respecte el 2019, tret de tres mesos: maig, juny i desembre.De les 135 víctimes mortals,, el que representa que 8 de cada 10 víctimes mortals el 2021 són homes. Dels 106 homes morts, 90 eren conductors, 4 anaven de passatgers i 12 eren vianants. En canvi, pel que fa a les dones, de les 29 que han perdut la vida aquest 2021, 13 eren conductores, 14 passatgeres i 2 vianants.Per franja d’edat, destaca que la franja que registra el nombre més elevat de persones mortes a causa d’accidents és la, i també registra un increment en comparació amb el 2019, ja que hi va haver 23 víctimes mortals d’aquesta franja (+39%). Per contra, es redueixen els morts entre 25 i 34 anys (-40%), els de 45 a 54 anys (-39%) i els de més de 65 anys (17 morts el 2021 mentre el 2019 van ser 43).Quasi la meitat de les 135 víctimes mortals registrades l’any passat (47%) pertanyen aConcretament, 46 eren motoristes, 14 vianants i 4 ciclistes. Al 2019 havien mort 49 motoristes, 12 vianants i 9 ciclistes. Per tant, el 34% de les víctimes mortals del 2021 han estat motoristes i 1 de cada 10 persones que han perdut la vida a la carretera és vianant.Si hi posem el focus en el col·lectiu de motoristes, de les 46 víctimes mortals, 43 eren homes (tots ells conductors del vehicle) i 3 dones (1 conductora i 2 acompanyants). Pel que fa a la seva d’edat, la franja amb més víctimes és la de 45 a 54 anys, amb 13 morts (el 28% del total).. Per tipus de dia de la setmana, observem que 29 dels 46 motoristes han perdut la vida en caps de setmana o festiu, el 63% del total.Pel que fa a la sinistralitat per dia de la setmana, 67 de les 135 víctimes mortals registrades l’any passat (el 50%), han perdut la vida en cap de setmana o festiu. Elsamb més d’un vehicle implicat continuen sent majoritaris i representen el 76% del total de sinistres (97 dels 127).Lesestan presents en un de cada quatre accidents mortals (27%). Pel que fa als sinistres amb un sol vehicle implicat, enguany registren una disminució del 40% respecte al 2019.La demarcació de Girona ha registrat aquest 2021 un increment de víctimes mortals respecte el 2019, concretament un 26% més (34 persones mortes l’any passat i 27, el 2019). A les, els mesos de juny, juliol i agost van sumar el 40% del total de morts del 2021.A les carreteres de Lleida hi ha hagut una víctima més que el 2019, en concret (29 víctimes mortals el 2021 i 28, el 2019). A, la proporció de vulnerables és menor (un 24% del total de morts), però sí cal subratllar que el 34% de les víctimes mortals es concentra a la comarca del Segrià.D’altra banda,han registrat una clara reducció de víctimes mortals respecte al 2019. En el cas del, la davallada és del 50% (20 persones mortes l’any passat i 40, el 2019) i a Barcelona, el 35% (52 morts l’any passat i 80, el 2019). No obstant, tot i la disminució en el nombre de morts en aquestes dues demarcacions, convé ressaltar que el col·lectiu de vulnerables representen més de la meitat de les víctimes (el 55% a la demarcació de Tarragona i el 53% a la de Barcelona).Durant la nit de Cap d’Any no s’ha registratinterurbana catalana ni hi ha hagut cap accident greu.Amb tot, el cos policial adverteix que la boira intensa es manté en alguns trams de l’AP-2 (Castelldans-Soses) i de l’A-2 (Bellpuig-Soses), així com també a la C-35 (Vidreres-Llagostera). De fet, només aquest divendres es van produir tres accidents múltiples que van causar tres morts i diversos ferits a l'autopista AP-2 al seu pas per les Garrigues, en una zona amb molta boira.

