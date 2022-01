Els preus del 2022: la inflació empeny a l'alça la majoria de serveis després de la crisi de la Covid

Transport públic

Aigua, llum i gas

El gas continuarà pujant. Foto: Àlex Marin

Lloguer i pensions

Impost de matriculació

L'electricitat continuarà sent un problema. Foto: Gala Espín

Després d'un 2021 marcat per la congelació de tarifes, arriba un 2022 onempenyerà a l'alça l'import de la majoria de serveis. Elshan provocat que l'hagi registrat taxes superiors al 5% durant la segona meitat del 2021, xifres sense precedents al llarg dels últims 30 anys.No obstant això, alguns serveis han optat per mantenir lapels efectes que encara s'arrosseguen de la pandèmia, mentre que el govern espanyol intenta compensar la pujada delamb menys impostos.Aquest any, però, no caldrà estar pendent de l'actualització dedel tram entre Tarragona i La Jonquera, de la C-33 de Montmeló a Barcelona i la C-32 al Maresme –la concessió es va acabar el 2021 i han passat a ser vies d'alta capacitat públiques- la resta de vies de pagament incrementaran tarifes. Els peatges que encara estan vigents a Catalunya i gestionats per la Generalitat són el tram de la C-16 entre Manresa i Sant Cugat del Vallès i el tram de la C-32 que transcorre entre Castelldefels i el Vendrell, a més del Túnel del Cadí i el Túnel de Vallvidrera (ambdós formen part de la C-16).Enguany, laa aquestes vies de pagament s'encarirà un 5,4%, prenent com a referència la variació interanual de l'IPC corresponent al mes d'octubre. Aquesta fórmula de càlcul automàtic també té en compte un coeficient corrector que modula la variació entre el trànsit real i el previst de tres anys enrere. Com que durant l'any 2021 els trànsits han estat menors que els previstos fa tres anys, la pujada d'aquest exercici s'aplicarà al 100%. Així, l'augment dels peatges contrasta amb el descens de l'any passat, quan les tarifes es van rebaixar un 0,8%.ja va anunciar fa setmanes que decidia congelar les tarifes del transport públic per fer front a l'impacte de la pandèmia entre els usuaris. A més, no caducarà l'oferta de títols i la seva validesa s'estendrà fins al desembre del 2022.De cara aquest any que ve, el consorci espera que es puguin recuperar elsen el transport públic a nivells anteriors de la pandèmia. Al novembre, la mobilitat s'havia recuperat un 82% i caldrà veure l'impacte que tindrà l'expansió de la variant òmicron i la recomanació d'evitar interaccions socials i tornar al teletreball.D'aquesta manera, elcontinuarà tenint un preu de 2,40 euros en una zona, la T-Casual 11,35 euros, la T-usual 40 euros, la T-jove 80 euros, la T-dia 10,50 euros, la T-familiar 10 euros i la T-grup 79,45 euros. En el cas de les famílies monoparentals o nombroses, la T-usual es manté en els 32 euros, la T-jove en els 64 i la T-70/90 en els 63,55 euros.Pel que fa al, les tarifes 1 (laborables de vuit del matí a vuit del vespre), la 2 (laborables de vuit del vespre a vuit del matí i dissabtes i festius) i la 3 (preu tancat) s'incrementen un 2,8%. La baixada de bandera augmenta en cinc cèntims, fins als 2,30 euros i el preu per quilòmetre serà d'1,21 euros i 1,45 en les tarifes 1 i 2, respectivament.En canvi, la tarifa 4 (preu fix entre l'aeroport i el Moll adossat i viceversa) continuarà en els 39 euros. També es mantenen els suplements de 4,30 euros per a trajectes amb origen o destí a l'aeroport, amb origen al Moll Adossat i per a un vehicle ocupat per 5-8 passatgers; els 2,5 euros als trajectes amb origen o destí a Sants Estació i al recinte firal de Gran Via; i de 3,10 euros per a les nits especials (23 -24 de juny, 24-25 de desembre i 31 de desembre i 1 de gener).Pel que fa a les tarifes deha actualitzat la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), un dels components fixos dins la factura de l'aigua. Aquest 2022, la TMTR tindrà un augment mitjà del 3%, tot i que aquest no serà lineal. Els usuaris domèstics amb un tipus d'habitatge A o B no se'ls incrementarà la tarifa, mentre que a la resta de llars la pujada serà del 5,1%.Segons dades de l'AMB, el 78% dels usuaris domèstics viuen en un habitatge de tipus A o B, així que no notaran canvis en aquest aspecte. Per altra banda, l'AMB recorda que seguirà bonificant el 100% de la TMTR a les famílies més vulnerables de la metròpolis. Segons va explicar a finals d'octubre el vicepresident executiu de l'AMB, Antonio Balmón, l"és mínim, en molts casos de poc més d'un euro a l'any".La pujada més notable serà la del. L'actualització de les tarifes regulades (TUR) a partir d'aquest 1 de gener comportarà un increment del 5,48% en la factura anual per al consumidor mitjà que s'hagi acollit a una d'elles. Tot això tenint en compte que el govern espanyol va prendre la mesura de limitar al 15% el cost de la matèria primera. En cas que no s'haguessin establert límits, l'encariment de la factura del gas hauria estat molt superior.Quant a la, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va establir una reducció mitjana del 4,6% dels peatges de transport i distribució per al 2022. En paral·lel, el govern espanyol ja va aprovar a mitjans de desembre mantenir la rebaixa d'impostos de la factura de la llum almenys fins a l'abril de 2022. Aquestes mesures pretenen incidir en la part fixa del rebut de la llum i així compensar la pujada del preu de l'electricitat al mercat majorista, que per altra banda està assolint rècords històrics. Aquest darrer mes de desembre ha estat el més car de la història, amb nou dies on el preu del MWh ha superat els 300 euros de mitjana.Per evitar la pèrdua de poder adquisitiu, lescontributives a l'Estat pujaran un 2,5% el 2022, en línia amb l'increment mitjà de l'Índex de Preus al Consum (IPC) durant aquest darrer exercici. La pensió mínima de jubilació serà de 10.103,8 euros anuals, per sobre els 9.808,4 euros actuals, mentre que la màxima arribarà als 39.468,66 euros, fins a 962,78 euros més que el 2021. Quant a la resta de pensions mínimes i a l'Ingrés Vital Mínim, la revaloració serà del 3%, situant la renda garantida per unitat familiar composta per un adult en els 5.899,6 euros. L'increment beneficiarà a 9,9 milions de pensionistes a tot l'Estat.Per contra, la pujada de preus també tindrà un impacte directe en elson la revisió de les quotes va lligada a l'IPC. En aquests casos, es pren com a referència l'últim mes de l'any. Segons les últimes dades avançades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la taxa interanual corresponent al desembre se situarà en el 6,7%, la més alta des del març de 1992.Un tribut que també pujarà aquest 2022 serà l', que el 2021 havia d'haver entrat en funcionament, però que es va decidir aplicar-li una moratòria per la crisi dels semiconductors. A partir de l'1 de gener, tots els vehicles hauran d'abonar l'impost –fins ara en quedaven exempts els vehicles que emetia menys de 120 g/km de diòxid de carboni-, que també s'incrementarà pels diferents trams existents.I més enllà de la revisió de tributs i de tarifes, tant Catalunya com l'Estat. Els experts apunten que la pujada d'IPC es mantindrà fins a la primera meitat de 2022, amb repercussions a productes comSegons l'últim butlletí de previsions macroeconòmiques del Banc d'Espanya, laa l'Estat per al 2022 se situarà al voltant del 3,7%, mentre que la taxa d'inflació subjacent –la que no té en compte el preu dels aliments no elaborats i de l'energia- creixerà fins a l'1,8%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor