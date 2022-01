Els Mossos dissolen 25 festes il·legals la nit de Cap d'Any a Catalunya

Un 10% més de trucades d'emergència

Els Mossos d'Esquadra han detectat durant la nit de Cap d'Anyen diversos punts de Catalunya, que han dissoltdesprés d'aixecar actes als organitzadors. La policia catalana ha aixecat un total de 69 actes per incomplir les restriccions per la pandèmia.El dispositiu especial del cos i les policies locals, iniciat a les deu de la nit del 31 de desembre i que ha acabat a les sis del matí,, de les quals 23 són per delictes contra el patrimoni i 14 per violència masclista. S'han fet. De les 674 lectures d'alcoholèmia, 50 han estat positives, 8 de les quals de tipus penal. 7 conductors han estat sancionats per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.durant la nit de Cap d'Any i fins aquest dissabte a les nou del matí, una xifra que suposa un augment del 10,2% respecte fa un any. Un total de 2.465 incidents han estat relacionats amb la celebració de la festa. El 35,4% de les trucades (1.188) han estat per avisar d’actuacions incíviques; el 21,6% (724 trucades) per requerir assistència sanitària; el 17% (571) per baralles, amenaces, etc; mentre que el 10,6% (355) per problemes de seguretat ciutadana, i el 2,9% (97) per incendis i rescats., el 77,5% de les trucades s'han fet des de Barcelona (2.601), seguit de Tarragona (9,2% amb 310 trucades), Girona (8,6% amb 289) i Lleida (4,6% amb 155). Per municipis, la capital catalana ha concentrat el 39,8% de les trucades (1.337). La franja horària en què s’han rebut més trucades per incidents vinculats a la celebració de Cap d’Any ha estat entre la una i les dues de la matinada, en la qual s’han atès 510 trucades.ha destacat l’alt compliment de la normativa i ha volgut agrair a la ciutadania el seu comportament "novament exemplar". Elena també ha posat en valor la tasca del dispositiu de Mossos d’Esquadra i policies locals i de tots els professionals de la seguretat pública de Catalunya, que s’han coordinat "de forma efectiva per a dur a terme una tasca preventiva molt valuosa".​​​

