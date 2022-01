Operació sorpresa en ple Cap d'Any: Delivery Hero compra Glovo

We signed an agreement today to become Glovo’s majority shareholder in Q2 2022 (pending regulatory approvals). https://t.co/QAlQclNaWC — Delivery Hero (@deliveryherocom) December 31, 2021

La plataforma alemanya de distribució de menjar a domiciliha arribat a un acord per comprar una participació addicional dei convertir-se així en el soci majoritari de la companyia catalana, amb un 80% del capital social, segons ha informat l’empresa en una nota de premsa enviada aquesta nit de Cap d’Any i de manera sorpresa. Fins ara ja tenia al voltant del 40% d'aquest capital.L’operació es completarà ei es farà a través del canvi de noves accios de Delivery Hero per les de Glovo.“Com a, Delivery Hero i Glovo es complementen en la seva profunda experiència en la distribució i la seva petjada geogràfica. Les dues empreses estan unides per una passió compartida pel lliurament de múltiples categories i el comerç ràpid, així com la seva visió per a la indústria. Delivery Hero y Glovo són membres fundadors de l'European Purpose Project i han liderat el discurs europeu sobre el futur del treball a plataformes", explica Delivery Hero al comunicat.L’operació obligarà a Delivery Hero a complir algunes condicions i l’aprovació de laen els diferents països on operen. La companyia pensa tenir-ho tot enllestit el segon semestre de 2022.Delivery Hero ha apuntat quees podran adherir a l’operació abans que es tanqui i que donarà accions de la seva empresa a canvi de títols de Glovo.

