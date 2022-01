Aquest Cap d'Any hem vist alguns delscanviar de registre. Un d’ells ha estat“Potser la foscor no us ho deixa veure, però no soc en Carles Porta, soc en Marc Ribas”. Així comença elque ha enregistrat el cuiner en clau d’humor on, per uns minuts, substitueix el popular periodista de crònica negra.Ribas ha deixat per un dia eli elper endinsar-se en la foscor d’uns crims, dels quals ja té les seves pròpies predileccions: els que hi hagi xoriços. A les xarxes socials, ja s’han pogut llegir comentaris tant hilarants com "posarem all a l'entrecot", "posarem samfaina a la foscor" o "posarem llum al fogó", parafrasejant amb enginy el mític lema de "Crims":El cas que entoma Ribas al vídeo, precisament, va de xoriços. Tracta la desaparició delque li van donar a. En la investigació hi apareixen personatges molt coneguts de TV3 i Catalunya Ràdio, com. L’autor del robatori sorprendrà a més d’un.Ah! Ribas també alerta d’un altre crim esfereïdor. Posar. Foscor total.

