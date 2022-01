​Mor als 99 anys Betty White, la carismàtica Rose de «Las Chicas de Oro»

Betty White, la Rose de «Las Chicas de Oro». Foto: Europa Press

la reconeguda Rose de la sèrie, ha mort aquest divendres 31 de desembre als 99 anys, 18 dies abans de complir els 100, segons han confirmat fonts de la família a People i Washington Post. L'actriu ha mort a casa seva.Al llarg de la seva vida ha participat en. L'última, enregistrada aquest any 2021 pels seus 100 anys de vida, que hagués complert el 17 de gener. El programa,, està previst que s'emeti en el nou any que comença.Betty White va iniciar la seva carrera als 17 anys i, des de llavors, no ha parat de participar en sèries i pel·lícules. La més important, Las Chicas de Oro, des del 1985 al 1992, on interpretava la, que compartia casa amb tres dones més viudes o divorciades.Duran la seva carrera ha participat en moltes sèries, programes de televisió i més de 30 films. Ha rebut molts premis, entre els quals

