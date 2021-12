Els Mossos investiguen per què el Ministeri no ha activat els senyals antiboira a l'AP-2

Eli elsinvestiguen per què el Ministeri de Transports no ha activat la matinada d'aquest divendres la senyalització antiboira a l'autopista AP-2 al seu pas per les, on s'han produït tres accidents múltiples que han causat tres morts i diversos ferits. Segons la poca visibilitat que hi havia a la zona a aquella hora, d'entre 150 i 75 metres, s'haurien d'haver posat en marxa les tres primeres de les quatre fases del protocol, amb panells, senyals lluminosos i focus.No obstant, el Ministeri, titular de la via i gestor des de l'1 de setembre passat quan es van aixecar els, no ha avisat al Servei Català de Trànsit i diu que la visibilitat havia baixat "puntualment" a 11 metres. Les tres primeres fases s'apliquen a partir d'una visibilitat igual o inferior als 300 metres i són consecutives, tot i que es pot aplicar qualsevol fase sense passar per les anteriors. Aquest divendres a la matinada hi havia una de les boires més espesses d'aquesta temporada de tardor i hivern.El protocol antiboira l'aplicavafins fa quatre mesos, quan es van aixecar els peatges, però fa unes dues setmanes el ministeri va comunicar a la Generalitat que no veia necessari aplicar la quarta fase, la de tallar la via i desviar el trànsit en cas de visibilitat inferior als 75 metres. Trànsit es va oposar a aquest canvi i va demanar que almenys es prenguessin mesures alternatives, cosa que fins ara no ha passat.Per la seva banda, ladel govern espanyol assegura que els tres accidents d'aquest divendres s'han produït per una "situació molt especial en la qual ha baixat puntualment la visibilitat a menys d'11 metres". El ministeri assegura que des de fa temps es col·labora amb Trànsit per millorar els protocols antiboira i es continuarà fent. Així, el govern espanyol assegura que treballa per reforçar la senyalització amb senyals ocults que s'obriran quan es posi en marxa el protocol i es col·locaran més carros de senyalització lluminosa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor