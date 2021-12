Quines comarques juguen més i menys a la Grossa de Cap d'Any?

Laha tornat a repartir sort aquest divendres, com cada 31 de desembre, a diferents pobles i ciutats de Catalunya. La gran fortuna l'ha tinguda, amb el primer premi -200.000 euros per cada papereta- de forma íntegra. Curiosament, però, la comarca del, on es troba aquest poble, és una de les que menys es gasta en la loteria nadalenca catalana.Segons dades de Loteries de Catalunya del 2020 -les del 2021 encara no són públiques però es calcula que seran similars-, la comarca catalana que destina més diners a la Grossa de Cap d'Any és el, amb 9,75 € per cada habitant. Més enrere queden el(8,57 € per habitant), la(7,98 €), el(7,89 €) i l'(7,36 €).​Per altra banda, les comarques que menys confien en la sort i fan menys despesa en lade Cap d'Any són l'(1,34 € per cada habitant), el(1,53 €), el(2,25 €), el(2,36 €) i el(2,43 €). Totes les dades, tant de la Grossa com de tots els jocs de Loteries de Catalunya, es poden consultar al mapa interactiu.En valors absoluts, i com és lògic pels nivells de població, les comarques que van fer una despesa més gran en la loteria de la Grossa de Cap d'Any del 2020 van ser el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Gironès, eli el Baix Llobregat, mentre que les que menys van gastar van ser l'Aran, l', el, eli laLa Grossa de Cap d'Any, des de la seva creació l'any 2013, s'ha consolidat clarament com el joc estrella de l'empresa pública. Tot i que hi va haver una clara disminució del 2019 al 2020, l'any passat els catalans van deixar-seen butlletes de la Grossa. Molt enrere queden la resta de jocs de loteries catalans, com la(10,7 milions d'euros), el(5,6 milions d'euros), la(2,8 milions d'euros) i el(1,3 milions d'euros).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor