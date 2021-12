«Estem contentes que hagi tocat aquí. És un barri humil i hi ha molta gent a l'atur»

🍾 Corre el cava entre les treballadores del supermercat de #Granollers que ha venut 15 dècims del 44111, el segon premi de @lagrossacathttps://t.co/Eq6W2hn08m pic.twitter.com/1pHYuD2fqp — NacióGranollers (@NacioGranollers) December 31, 2021

A dos quarts de dues de la tarda, res feia pensar al supermercatdel carrer Girona de Granollers que havien repartit part del segon premi de la Grossa de Cap d'Any . Com a molt, les responsables penjaven un cartell que feia referència a la notícia i atenien els mitjans de comunicació.A poc a poc, però, ha anat pujant el sentiment d'alegria. Molts dels nombrosos clients preguntaven si era cert que aquesthavia repartit "tants diners com deien a la ràdio" i, finalment, una quinzena de treballadores s'han fet una foto brindant amb cava: "Jo estava arribant per començar el meu torn, quan m'han trucat molts esverades les companyes i m'ho han dit", explica, cap de torn."Esperem que li hagi tocat a algú del barri", afegeix, l'altra cap de torn. ". És un barri humil i hi ha molta gent a l'atur", afegeixen.A qui no li ha tocat és a cap membre de la plantilla: "Jugàvem a un, però no era aquest! No és massa maco, el. No l'hauria comprat", es lamenta González. "Jo estic feliç. No he guanyat res, però m'alegra molt veure com a algú altre li toca", afegeix una altra treballadora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor