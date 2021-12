Quasi un milió per a clients habituals

"Em cago en tot, em cago en tot!". Era el lament d'unde l'estanc número 304, ubicat al barri dede Barcelona, on s'ha venut el. Ell s'ha quedat sense la butlleta agraciada, però aquí se n'ha venut una quinzena. En total, 975.000 euros repartits entre, majoritàriament, veïns de l'establiment, que fa vuit anys que està sota la batuta de"Estem molt contents d'haver repartit aquest premi entre clients que venen cada dia", explica.tenen cap de les butlletes premiades. Poc ambient festiu, però, en un local discret amb l'Avinguda Meridiana com a teló de fons. L'ampolla de cava l'han acabat obrint els treballadors per satisfer les càmeres perquè, per ara, els afortunats han optat per la discreció.De fet, a l'estanc no deixa d'haver-hi cua però no per la loteria, sinó per, majoritàriament, mentre, aprofitant que treuen a passejar el gos o que van a comprar, què ha passat. "Uf, menys mal que hi sou per una bona notícia. Ja patia, que aquí al costat hi visc jo i les meves filles també", diu una veïna mentre empeny el carro de la compra al portal del costat.Els dos joves que atenen els clients s'han pres el paper de celebració a consciència i, entre venda i venda, surten a l'entrada a lluir satisfets el. Se'ls suma un amic del David, veí de la zona. "No no, jo tampoc tinc butlleta, però vinc a donar-los suport a ells", puntualitza.O els premiats han decidit que fan la festa en la intimitat o encara no saben de la seva fortuna. El cas és que, per ara, celebren públicament només els que han venut i no els que cobraran. I entre el vaivé de clients que continuen fent cua, un comentari que es repeteix mentre fan un gest de resignació amb el cap: "Coi, mira que aquest matí he pensant en comprar un número". S'hauran de conformar, però, amb lacom a premi de consolació.

