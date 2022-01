Les pel·lícules més esperades del 2022

The Tragedy of Macbeth (12 de gener)

Washington i McDormand Foto: Apple TV

Scream (14 de gener)

Nightmare Alley (21 de gener)

King Richard (21 de gener)

Will Smith, al film Foto: HBO Max

Morbius (28 de gener)

Belfast (28 de gener)

Moonfall (2 de febrer)

Uncharted (11 de febrer)

Tom Holland com a Nathan Drake Foto: Sony

Death on the Nile (11 de febrer)

Licorice Pizza (11 de febrer)

Els protagonistes del film Foto: MGM

The Batman (4 de març)

Downton Abbey (18 de març)

Dues de les parelles de la família Foto: Focus Features

Cámera Café, la película (18 de març)

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (8 d'abril)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6 de maig)

Cartell del film Foto: Marvel

Top Gun: Maverick (27 de maig)

Cruise, al tràiler Foto: Paramount Pictures

Jurassic World: Dominion (10 de juny)

Lightyear (17 de juny)

Thor: Love and Thunder (8 de juliol)

Black Adam - 29 de juliol

El personatge de Black Adam, dibuixat per un fan Foto: Warner Bros

Mission: Impossible 7 (30 de setembre)

Los renglones torcidos de Dios (7 d'octubre)

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) (21 d'octubre)

The Flash (4 de novembre)

Black Panther: Wakanda Forever (11 de novembre)

Avatar 2 (16 de desembre)

Aquaman and The Lost Kingdom (21 de desembre)

Jason Momoa, com Aquaman Foto: Warner Bros

Super Mario Bros: The Movie (21 de desembre)

I Wanna Dance with Somebody (23 de desembre)

Any rere any, les estrenes de pel·lícules omplen les cartelleres de les sales de cinema. La pandèmia, però, ho ha modificat tot. Amb un calendari totalment volàtil i després d'un 2021 que ha deixat el llistó molt alt,per a les productores i distribuïdores fer retornar el públic a les sales. Una fita que aquest darrer any només han aconseguit grans produccions molt esperades com la tercera part d', la darrera de Daniel Craig com a James Bond o la impressionantEn aquest escenari, l'any nou presenta una bateria de novetats i estrenes que poden tornar a marcar un any per al record, o bé reviure una concatenació d'ajornaments com el 2020. Tot i això, la majoria de les productores confien en poder seguir fent servir el format híbrid: estrenes a sales i a les plataformes. Aquestes, també, tindran un paper fonamental en la pròxima temporada:Caldrà veure si vol superar-se a si mateixa. Aquestes són, per ara, i amb dates que poden variar, les estrenes més esperades del 2022:Adaptació de Joel Coen de la mítica obra teatral de Shakespeare. Amb un repartiment envejable (Denzel Washington i Frances McDormand), presenten una versió que combina cinema i aspectes teatrals en aquesta peça d'ofebreria visual.El retorn d'una de les sagues més mítiques del terror i de l'slasher promet fer les delícies dels fanàtics, ja que la nova història aconseguirà reunir la majoria dels protagonistes de totes les pel·lícules anteriors.Retorn de Guillermo del Toro en la direcció d'una pel·lícula. El mexicà recupera un clàssic del cinema negre amb tocs de drama psicològic en un film que promet ser una delícia visual. Bradley Cooper, Cate Blanchett i Rooney Mara lideren el repartiment d'aquest retrat humà sobre l'esoterisme, l'espiritualitat i la cobdícia.Drama biogràfic sobre la vida adolescent de dues de les millors tenistes de la història: les germanes Williams, Venus i Serena. El film explora la relació amb el seu pare (Will Smith), un home que va dedicar part de la seva vida a entrenar-les, a explotar el seu talent i a construïr la llegenda que són ara.El 2021 s'ha vist molt marcat per l'estrena de la darrera part d'Spider-Man, i l'any següent l'univers de l'home aranya seguirà expandint-se amb Morbius. Explorarà la història original d'un dels malvats de Marvel que ataquen Peter Parker. Jared Leto interpreta a aquest bioquímic que, per salvar-se d'una malaltia sanguínia, acaba trobant-se amb un vampir.Cridada a ser una de les millors pelis del 2021, arribarà a Catalunya el gener de l'any vinent. Kenneth Branagh construeix una afable, preciosa i madura pel·lícula sobre la vivència de diversos personatges a la ciutat de Belfast durant els anys 60. Des de l'augment de la violència als carrers per l'IRA fins als petits detalls familiars.Si el món no ha fet un pet, ja se n'encarregarà Roland Emmerich que això passi el febrer vinent. El ja clàssic director de cintes catastròfiques ens regalarà una premissa apocalíptica: la Lluna amaga un secret obscur i es dirigeix a la Terra per impactar-hi. A partir d'aquí, missió, salvar el planeta. Una vegada més.Adaptació d'un dels videojocs de la PlayStation més estimats i reconeguts per tothom. Tom Holland, després del seu exitós Spider-Man, es vestirà amb els pantalons de l'aventurer Nathan Drake. Es desconeix, ara per ara, res de la trama. Secretisme absolut, però a Holland l'acompanyaran Mark Walhberg i Antonio Banderas.Nova versió -se n'han fet gairebé una desena- de la novel·la d'Agatha Christie, una de les més famoses del detectiu Hercules Poirot. Kenneth Branagh dirigeix i interpreta per segona vegada l'investigador belga en aquest assassinat en un vaixell pel Nil, a Egipte. Un altre gran repartiment vestirà la pel·lícula.Paul Thomas Anderson, un dels millors cineastes vanguardistes de l'actualitat, presenta la que pot ser una de les seves millors obres. Considerada per a molts una de les fermes candidates a tots els premis, relata la història aparentment simple d'una parella d'adolescents que s'enamora a principis de la dècada dels anys 70.Possiblement, una de les més esperades de l'any i segurament la que ho és més del primer trimestre de 2022. Robert Pattinson es convertirà en el darrer Bruce Wayne, després de Christian Bale i Ben Affleck, en aquest reboot de la saga sobre el superheroi de la capa negra. Promet ser molt més obscura de tot el que s'ha vist abans. El tràiler és premonitori.Era impossible dir adeu a la família dels Crawley després de la sèrie que va encisar milions de persones arreu del món. Els productors de la sèrie britànica i Justin Fellowes, el seu creador, van enlluernar els seguidors amb un film el 2019. Tot semblava perdut i tancat, però l'anunci del seu retorn la converteix en una de les més esperades.Indescriptible anunci d'una de les comèdies més sonades de la televisió espanyola de la dècada anterior, en el qual es presentava el nou film de la mítica sèrie. Tornen la majoria dels protagonistes de la ficció, acompanyats de novetats pensades per satisfer els fans. I moltes sorpreses que apareixeran a pantalla.El tancament de la trilogia paral·lela de la saga de Harry Potter promet ser la més espectacular de totes. Sense Johnny Deep, que interpretava a Grindelwald en l'anterior entrega, la batalla entre el malvat mag i Albus Dumbledore (Jude Law) és una de les escenes més esperades de l'any. Promet fer les delícies dels seguidors.Marvel segueix la seva aventura gegantesca amb el seu univers cinematogràfic amb la segona entrega individual d'un dels personatges més carismàtics. El Doctor Strange, després de la seva participació a la darrera d'Spider-Man, explotarà el que va iniciar en aquesta amb el multivers.Nova entrega, gairebé dues dècades després, de les aventures del pilot d'avions de combat més bandarra de la història del cinema. Tom Cruise torna a pujar a un caça per seguir les aventures de Maverick.Tercera entrega de la nova saga de les pel·lícules que van sorgir de la trilogia d'Steven Spielberg. Aquest cop la dirigeix Colin Trevorrow després de la seqüela que va liderar J.A Bayona.Sense cap mena de dubte és una de les sorpreses del 2022. Disney i Pixar tornen a recuperar un dels mítics personatges de Toy Story per explicar els orígens del personatge, la joguina que va marcar generacions en la mítica saga infantil.Quarta entrega de la saga de Thor, el darrer dels personatges clàssics de la saga cinematogràfica de Marvel sobre els Avengers. Taika Waititi i Chris Hemsworth tornen a reunir-se en aquesta pel·lícula, de la qual encara no se sap pràcticament res més enllà de les aparicions de Natalie Portman i Christian Bale. L'any de Marvel serà molt intens.DC vol competir cos a cos amb Marvel, una gesta difícil, però en un 2022 on presenta diversos projectes molt interessants. Un és Black Adam, un nou film que explicarà la història de l'antagonista de Shazam (que també es va presentar una pel·lícula, bastant menor). La sorpresa és la direcció de Jaume Collet-Serra, amb el personatge protagonista interpretat per Dwayne Johnson.Setena i darrera entrega de la saga d'acció que protagonitza Tom Cruise. L'actor serà un dels intèrprets amb més protagonisme el 2022, amb diversos films que recuperen sagues antigues en les quals ell és protagonista.Oriol Paulo, el millor cineasta de thrillers del cinema espanyol, reuneix un repartiment de categoria (Bárbara Lennie, Eduard Fernández, Pablo Derqui, Javier Beltrán) per adaptar la novel·la de Torcuato Luca de Tena.El filó del que suposa Spider-Man és inqüestionable a nivells d'impacte en el públic. Sony va enamorar la indústria i la crítica amb una seqüela d'animació sobre les aventures de Peter Parker, que obria el multivers de personatges a uns nivells mai vistos. Ara, amb aquesta segona entrega, que es presentarà en dues parts, pretenen trencar el llistó establert.Primera pel·lícula individual d'un dels superherois més estimats de DC. Ezra Miller, que ja ha participat en les cintes corals de la Lliga de la Justícia, de Batman i de Superman, serà el protagonista d'una altra obra que preten competir amb l'impacte de Marvel.Després de la mort de Chadwick Boseman (el Black Panther de Marvel), la companyia va plantejar-se el fet de no fer la segona part de la trama individual del personatge. Per honor i homenatge, es va decidir seguir endavant però deixant fora el seu protagonista. No se sap res, encara, de la trama.13 anys després, el cineasta James Cameron tornarà als cinemes amb la segona part de la seva magnànima Avatar, que va introduïr el 3-D a les sales (sense gaire èxit, cal dir). Cameron va insistir que la segona part se centrarà "en l'oceà de Pandora". El seu projecte és tan vast que ja té preparades tres entregues més fins al 2028.Segona part de la trama individual d'un dels personatges de la Lliga de la Justícia. Encara no se sap res ni es té cap imatge de la pel·lícula.Un dels projectes d'animació més esperats del 2022 trigarà gairebé dotze mesos en veure la llum. Un repartiment de veus de categoria (Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen) donarà vida als personatges d'un dels videojocs més importants de la història.Pel·lícula biogràfica sobre la vida de Whitney Houston de la qual encara se'n desconeixen detalls. Només el repartiment principal: Naomi Ackie, Ashton Sanders, Stanley Tucci, Clarke Peters, Nafessa Williams, Tamara Tunie, entre d'altres.

