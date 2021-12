Sud-àfrica dona per finalitzada l'onada d'òmicron al país

Altres notícies que et poden interessar

Així ho va anunciar el govern després que el departament de salut sud-africà suggerís que ja han superat el seu pic d'òmicron sense un augment important de morts."La velocitat amb què la quarta onada impulsada per òmicron va pujar va assolir el màxim i després va disminuir ha estat sorprenent", ha afirmat Fareed Abdullah, del Consell d'Investigació Mèdica de Sud-àfrica al The New York Times. "Pic en quatre setmanes i un descens precipitat en dues més.", ha afegit.Aquesta notícia vol servir d'que lluiten contra la variant. Ali Mokdad, epidemiòleg de la Universitat de Washington, afirma que la situació als Estats Units serà semblant: "Estarem davant d'un gener dur, ja que els casos continuaran augmentant i arribaran a un punt màxim i després cauran ràpidament". Catalunya, aquest divendres Salut ha notificat per segon dia consecutiu més de 25.000 nous contagis per Covid-19 , i el 2021 es tanca amb els nous casos disparats. Tot i això, l'esperança està posada en l'efecte vacuna: comparant-la amb onades anteriors, la, donat el total de contagis diaris.​​​

