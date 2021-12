Els restaurants perdran fins a 90 milions d'euros la nit de Cap d'Any

Sense toc de queda, però tampoc reserves

ultimen aquest divendres elsd'una cita marcada pel contrast entre les expectatives "ambicioses" d'ocupació i els àpats que finalment es podran servir. Deamb grans sopars i balls fins a la matinada, a resignar-se a ferlamenta a l'ACN un restaurador de Cabrils. La FECASARM calcula que les pèrdues seran de 90 milions d'euros al conjunt de Catalunya. Dins la limitació del 50%, però, la patronal creu que s'ompliran bona part de les places disponibles. A, per exemple, els sopars dels grans hotels estaran quasi plens gràcies a una revifada deHotels i restaurants confiaven que la revetlla d'aquest divendres s'assimilaria el màxim possible a la del 2019. Un cop superades les circumstàncies d'ara fa un any –tancament nocturn de l'hostaleria i primer toc de queda-, el món de l'hostaleria augurava una nit de grans salons plens i festa amb ball fins altes hores. L'decretades pel Govern, tanmateix, han desmuntat tots els plans i han disparat lesEl temor als, les, elsde Covid, leshan estat un cúmul de circumstàncies que ha buidat la meitat de les places dels restaurants. Fins aquest dijous, la previsió era que els establiments haguessin de tancar a les 00.30 h en plena celebració del Cap d'Any. Una norma que la patronali no haver de marxar de pressa just després de les campanades". Finalment,Al restaurant l'Hort de(Maresme), l'ocupació distarà molt de les previsions de la patronal. Aquí les reserves han caigut un 90%. Abans de les últimes restriccions, el local treballava amb la intenció de repetir les bones xifres d'altres anys, amb un sopar per a prop de 200 persones. Des del 23 de desembre, però, les trucades de cancel·lació s'han anat succeint fins a deixar-ho en 29 persones.A Cabrils, amb una població de poc més de 7.000 habitants,per aquesta nit: "Hem de tancar igualment aviat i no es pot fer revetlla", es lamenta Sergio González, titular del negoci i president de l'Associació d'Hostalers de Cabrils.En aquest poble, a més, la restauració viu de clients d'altres municipis, on sí que hi ha toc de queda, i que han acabat optant per no sortir a sopar. Per González, tot plegat és un "desastre", ja que s'han hagut de retornar pagaments i, per contra, totes les neveres ja eren plenes: "Ens han canviat les regles del joc a mitja partida i estem desesperats".En aquest petit municipi del Maresme, conegut per la seva àmplia oferta gastronòmica, tots els establiments estan passant pel mateix tràngol. La por de la població, el toc de queda i les restriccions al sector ha deixat la vila gastronòmica sense la força tractora del seu principal motor econòmic. Per Nadal, les reserves ja els van caure un 50%.González lamenta que les administracions "limitin" l'activitat de la restauració sense que el sector rebi ajudes ni compensacions per subsistir. Des de l'Associació d'Hostalers creuen que la situació és inclús pitjor que l'any passat perquè s'han acabat les ajudes, la infraestructura és la d'un any "quasi normal" i, en canvi, deixaran de facturar "el millor mes de l'any".De fet, durant la pandèmia, un dels dos hostals que també hi havia al municipi s'ha vist obligat a tancar definitivament. A l'altre, l'Hostal de la Plaça, les reserves dels paquets que s'oferien per sopar i dormir van caure a zero. El seu gerent, Artur Masiques, explica que en els darrers dies s'ha "recuperat" alguna reserva de manera molt tímida.A la nit de Cap d'Any, l'Hostal de la Plaça té deu persones per sopar, quan habitualment s'arribava a les 140, i ha omplert set de les nou habitacions que té l'hostal a preus molt reduïts i per a persones que no celebren la revetlla a l'establiment. Segurament, reflexiona Masiques, és gent que sopa en algun lloc de l'entorn i prefereix quedar-se a dormir i no agafar el cotxe.

