La factura de la llum d'aquest desembre, la més cara de la història

Laa l'Estat al mes de desembre s'ha situat en una mitjana de 140,6 euros, convertint-se en. Així ho indica l'associació de consumidors Facua en una anàlisi publicada aquest divendres, on també destaca que durant l'anys'han registrat unsSegons els càlculs de l'associació, els rebuts del darrer exercici per als usuaris amb una tarifa semirregulada PVC han assolit una, el que es tradueix en una despesa de 1.116 euros al llarg de l'any. Així, se supera el rècord que ostentava el 2012, quan la factura mitjana de la llum va ser de 79,9 euros mensuals (958,4 euros al llarg de l'any).En el mateix document, Facua assenyala que la factura elèctrica de l'usuari mitjà aquest 2021 ha sigutque el 2018, amb una diferència de 190 euros en termes anuals. "Això posa de manifest que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha incomplert la seva reiterada promesa que la factura anual igualaria la de l'últim any en què va governar Mariano Rajoy", apunta l'associació.En aquest sentit, critica que l'executiu "s'hagi doblegat als interessos de l'oligopoli energètic i segueixi sense prendre noves mesures per reduir les tarifes elèctriques després que les mesures impulsades fins ara –la rebaixa de l'IVA, els càrrecs regulats i de l'impost especial sobre l'electricitat- hagin estat clarament insuficients".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor