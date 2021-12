​Cop judicial a les plataformes pirates que emeten partits de futbol

Una sentència d'un jutjat de Barcelona ha aprovat una nova mesura per a bloquejos immediats de dominis desegons informa LaLiga en un comunicat.D'aquesta manera, els principals operadors d'accés a Internet de l'Estat, cas de, hauran de bloquejar els dominis que s'identifiquin com vinculats amb les plataformes pirates.La sentència respon a la demanda conjunta presentada perper a la protecció dels continguts dels seus respectius canals, on s'ofereixen elsA la demanda se sol·licitava autorització per obtenir una eina àgil i immediata que permetés lluitar contra lad'esdeveniments esportius exclusius, en línia amb el que s'ha aprovat al Parlament Europeu, que el maig d'aquest any va instar els estats membres a facilitar mesures legals en aquest sentit.La sentència atorga a LaLiga i Movistar+ una autorització per demanar elcada setmana dels nous dominis en un termini concret, la qual cosa permet "reaccionar a la velocitat que requereix el dinamisme de les pròpies plataformes de contingut pirata", conclou LaLiga.

