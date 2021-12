Tres morts, una de les quals menor d'edat, i més de 10 ferits en un accident múltiple a les Garrigues

❗ Estem treballant en un accident múltiple a l'AP-2 a l'altura de Castelldans. La via està tallada en els dos sentits.



➡️Extremeu precaució: boira intensa a la zona.



➡️https://t.co/lXgfSxJ4So pic.twitter.com/UUMVPeebcO — Mossos (@mossos) December 31, 2021

Varios accidentes causados por la niebla en la #AP2



📹 Castelldans, Lérida pic.twitter.com/qXT5s0A04z — SocialDrive (@SocialDrive_es) December 31, 2021



La matinada d'aquest divendresen una col·lisió múltiple amb diversos vehicles implicats a. Es tracta del conductor del vehicle i d'una passatgera posterior,Els altres dos ocupants de la furgoneta, un d'ells també menor, han resultat ferits crítics iArnau de Vilanova on han sigut evacuats. El servei de Trànsit de Catalunya informa que tres persones han perdut la vida en aquest sinistre i que hi ha més de 10 ferits entre crítics, greus i lleus.El sinistre s'ha produït entre el kilòmetre 155 i el 157 cap a les 4.48 hores, un tram on ladels conductors. Es fanper la sortida 8 (L'Albi) en sentit Lleida i per la sortida 5 (Soses) en sentit Barcelona. Arran de la incidència, s’han activat trenta patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i vint ambulàncies i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també ha activat l’equip de psicòlegs.A la mateixa zona, on hi ha boira molt densa, s’han produïtun d’ells en sentit Barcelona, també múltiples. En total, en els 3 accidents, s’hi han vist implicats més d’una vintena de vehicles, entre els quals diversos camions, i l’autopista es troba tallada en els dos sentits de la marxa.

