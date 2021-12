​La UPF estudia sancionar el seu professor Hèctor López Bofill per un tuit

Contradiccions independentistes 1: s’admet resignadament que morin gairebé 25.000 persones de Covid-19 i ens fa un terror absolut que mori algú com a conseqüència d’un conflicte d’emancipació nacional. — Hèctor López Bofill 🎗 (@lopezbofill) December 27, 2021

Comunicat de la Direcció de la Universitat Pompeu Fabra pic.twitter.com/4eiEBTWTw9 — UPF Barcelona (@UPFBarcelona) December 30, 2021

La(UPF) estudiarà si sanciona el seu professorper un tuit en què veia com una contradicció de l'independentisme que "s’admeti resignadament que morin gairebé 25.000 persones de Covid-19 i ens faci un terror absolut que mori algú com a conseqüència d’un conflicte d’emancipació nacional".En un comunicat publicat a la mateixa xarxa social aquest dijous, la Pompeu Fabra ha assegurat que respecta lad'aquest docent, però considera que el tuit "no reflecteix ni la visió ni els valors d'aquesta universitat".Laassegura que, malgrat que aquestes paraules no s'han produït a les instal·lacions de la universitat ni estan relacionades amb activitats acadèmiques, "s'ha demanat a l'òrgan competent de la universitat que explori si, en virtut dels principis i mecanismes que recull el, correspon prendre algun tipus d'acció".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor