Sis grans caves per no fallar amb les bombolles la nit de Cap d'Any

Reserva Real Freixenet

Ars Collecta Blanc de Blancs Gran Reserva 2017

Sumarroca Gran Reserva Brut Nature 2018

Rovellats Masia Segle XV

Bertha Max Gran reserva 2008

Llopart Ex Vite 2011

Arribai una de les celebracions més importants del 2021 ha de comptar amb els millors. Repassem a continuació les recomanacions de cinci unper celebrar l'inici del 2022 amb la família i els amics de la millor manera possible.Celler: Henkell FreixenetDO CavaVarietats: Macabeu, xarel·lo i parellada i un petit percentatge de vins de reserva.Sense anyadaPreu aproximat: 15 €Cava amb un 20% de vins de diferents anyades. Creat el 1987 amb motiu d'una visita dels reis d'Espanya a les caves freixenet.En nas presenta potents aromes de criança, dominen els tons torrats ben harmonitzats amb aromes de fruits secs (avellanes).Ens acompanyarà perfectament entrants, formatges, peixos i mariscs. Un cava Brut (amb una mica de sucre) que també acompanyarà postres no excessivament dolces.Celler: Raventós CodorníuDO CavaVarietats: Chardonnay, parellada i xarel·loCriança: Gran Reserva 2017Preu aproximat: 17 €Raventós Codorníu compta amb més de 3.000 hectàrees de vinya en propietat, 14 cellers i presència en més de 50 països. Segons el seu enòleg, Bruno Colomer, "la untuositat del cava Ars Collecta Blanc de Blancs, combinada amb la seva altíssima acidesa, ens obre un ampli ventall de combinacions gastronòmiques".Notes torrades i de crosta de pa, brioix i fruits secs de la criança. Un cava perfecte per peixos, mariscs i carns blanques i fumats.Celler: SumarrocaDO CavaVarietats: Macabeu, xarel·lo i parelladaCriança: Gran Reserva 2018Preu aproximat: 12 €Sumarroca s'estableix al Penedès als anys vuitanta amb l'adquisició de diverses finques. El celler avui està situat a la riba del riu Anoia (en ple cor del Penedès).Recomanem un cava orgànic i ecològic procedent de vinyes pròpies situades a la part més meridional del Penedès. S'elabora amb les varietats tradicionals macabeu, xarel·lo i parellada. La seva criança en rima de 36 mesos acaba d'arrodonir abans de sortir al mercat donant un cava fresc, suau, elegant i fi.Celler: RovellatsDO CavaVarietats: Xarel·lo, macabeu, parellada i chardonnayCriança: Gran Reserva 2011Preu aproximat: 25 €L'heretat Rovellats data del segle XV, el mateix segle que dona nom a aquest cava de llarga criança. Per, elaborat amb les varietats tradicionals i una mica de chardonnay, que li ressalta la fruita".Complex i elegant. Destaquen les aromes intenses de fruita -albercocs, préssec i poma més aviat cuita- combinades amb notes de criança; mantega, fruits secs i brioixeria. Perfecte acompanyant de peixos i mariscs però també d'aperitius.. S'elaboren poc més de 6.000 ampolles.Celler: Josep Torres SibillDO CavaVarietats: Chardonnay, macabeu, xarel·lo i pinot noirCriança: Gran Reserva 2008Preu aproximat: 28 €Bertha neix el 1989 a Sant Sadurní tot i que ara el celler està situat a Subirats. Amb un 40% de chardonnay fermentat en bota, un 50% de cupatge de macabeu, xarel·lo i parellada i la resta de pinot noir vinificat en blanc,De bombolla extremadament fina,Molt cremós i sedós. Notes de brioixeria i tocs vinosos. Un cava molt complex i molt gastronòmic. ​S'elaboren unes 2.000 ampolles.Celler: LlopartCorpinnatVarietats: Xarel·lo (60%) i macabeu (40%)Criança en ampolla superior a 100 mesosPreu aproximat: 45 € (amb estoig)Els primers documents escrits en llatí situen la cessió d'unes vinyes a Bernat Llopart a l'actual Heretat de Can Llopart de Subirats el 7 de gener de 1385.Escumós emblema de les llargues criances de Llopart. Ex Vite Vita (la Vida ve del Cep) prové de la vinya de Les Flandes, una vinya espectacular de roca calcària en forma d'amfiteatre a 380 metres d'altitud.. Fruits secs, torrats i fumats, sobre un fons de fruita en compota. Perfecte per acompanyar qualsevol menjar potent, fins i tot guisats i rostits de coccions llargues.

